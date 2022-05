Forældre i Tårnby: - De pisser os i ansigtet

Flere forældre i Tårnby Kommune er utrygge ved, at kommunen har valgt at ansætte en PPR-chef, der var med til at drive en ulovlig praksis i sit tidligere job

I Tårnby Kommune har man kæmpet med sit ry på socialområdet, siden Ekstra Bladet kunne afsløre, at nu dømte psykolog Michael Adam Guul udarbejdede 21 forældrekompetenceundersøgelser for kommunen, der resulterede i, at kommunens chef på området fratrådte sin stilling.

Der skulle ryddes op, og i takt med at kommunen skulle finde en ny familiechef, skulle der også ansættes en ny chef for PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Men den nye PPR-chefs meritter vækker imidlertid ikke just tryghed hos forældrene i kommunen.

Tårnby Kommunes nye PPR-chef har nemlig spillet en hovedrolle i Rudersdal Kommunes ulovlige sagsbehandling, hvor op mod 60 familier kan være blevet påvirket.

Det viser en intern undersøgelse fra starten af 2022, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

- Tårnby Kommune har haft en gylden mulighed for at imødekomme forældrene. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan ansætte den person i så vigtig en stilling efter så mange år, hvor kommunen har været udskældt på det område, fortæller Maria Hansen, der er mor til en dreng på 14 år med ADHD.

Maria Hansen har bokset med Tårnby Kommune i 11 år. Foto: Emil Agerskov

Ulovlig praksis

Kammeradvokaten skal nu til at undersøge, i hvilket omfang PPR-afdelingen i Rudersdal havde en ulovlig praksis i hele to år.

PPR-afdelingens fornemmeste opgave er at understøtte trivsel hos børn og unge op til 18 år. Her kan både lærere, pædagoger og forældre henvende sig for at få vejledning til deres børn.

Efter den interne undersøgelse sidder Rudersdal Kommune nemlig tilbage med en mistanke om, at der har været en praksis i PPR-afdelingen, der havde til formål at overbevise forældre om ikke at klage over afgørelser.

Det fremgår også af et notat, at PPR-chefen blev bekendt med den ulovlige praksis, tre måneder før Rudersdal Kommune anede uråd.

I et andet notat fra kommunen står der, at PPR-chefen opsagde sin stilling, kort tid før kommunen opdagede den ulovlige praksis.

'PPR-chefen har selv sagt sin stilling op med månedens udgang. Vi er enige om, at pågældende ikke skal bistå os yderligere, og hun vil derfor blive bedt om at holde ferie den sidste uge af sin ansættelse. Vi forventer ikke, at hun vil udvise forståelse for vores - juridiske - syn på procedurerne,' står der i notatet om PPR-chefen.

Forhørte sig ikke

Ekstra Bladet kunne i sommeren afsløre, at Tårnby Kommune ikke havde reageret på advarslerne om Michael Adam Guul, og nu viser det sig så, at kommunen heller ikke har været særligt grundige, da de skulle rydde op i den kritisable praksis på socialområdet og blandt andet ansætte en ny chef.

For selvom Tårnby Kommunes borgmester, Allan Andersen (S), i et interview med lokalavisen 2770 siger, at de hentede de nødvendige referencer inden ansættelse, så oplyser Rudersdal Kommune til Ekstra Bladet, at de ikke er blevet kontaktet af Tårnby Kommune i forbindelse med ansættelsen af den nye PPR-chef, og at Rudersdal heller ikke har givet hende en anbefaling med ud ad døren.

Utrygge forældre

Efter Tårnby Kommune havde prædiket om nye tider og inviteret flere forældre i dialog efter sagerne om Michael Adam Guul, er de selvsamme forældre nu svært utrygge ved ansættelsen af den nye PPR-chef.

Maria Hansen fortæller, at hun har bokset med kommunen i 11 år, og at den nye ansættelse bestemt ikke gør situationen bedre.

- Det er at pisse os direkte i ansigtet. Det er skødesløst og arrogant. De latterliggør os familier, der har kæmpet med kommunen og som har råbt op om, at vi føler os dårligt behandlet, siger hun.

Hun er fuldstændigt uforstående overfor, at Tårnby Kommune har ansat en PPR-chef, der har stået i spidsen for en ulovlig praksis, og hun mener, at PPR-chefen må opsiges med det samme.

Frygter for retssikkerheden

Også Camila Cailloux er forarget over ansættelsen. Hun har en dreng på 12 år, der har Aspergers-syndrom.

Camila Cailloux har mistet tilliden til kommunen efter ansættelsen. Foto: Emil Agerskov

Hun frygter for familiernes retssikkerhed oven på ansættelsen.

- Det er skræmmende. Vi kan risikere at stå over for en ny rådden kultur på området, som der har været tidligere.

Camila er rystet over, at Tårnby Kommune ikke på ordentlig vis har undersøgt, hvem de har ansat i stillingen som PPR-chef.

- Det er svært at have tillid til kommunen, når borgmester udtaler i den lokale avis, at man har indhentet de nødvendige referencer, når det viser sig, at man slet ikke har gjort det, siger Camila.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med borgmester Allan Andersen (S) og PPR-chefen, men det har de ikke ønsket.

I stedet har Ekstra Bladet modtaget skriftlige svar fra kommunaldirektør Morten Winge, der fastholder, at man har hentet de nødvendige referencer, og at de tager børns trivsel alvorligt.

