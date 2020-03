Forældre råber om hjælp: Vi kan ikke klare alle opgaver

Charlotte melder klart ud: Sænk ambitionsniveauet! Skolerne er lukkede og børn må hjemmeundervises, men forældrene skal også arbejde. Det er svært for mange forældre at få det til at gå op

Corona-karantæne, lukkede skoler og hjemmearbejde.

Det går ikke ikke hånd i hånd i den virkelige verden og derfor har et opråb fra en mor, medarbejder, midlertidig lærer og pædagog har vakt opsigt på folkeskolen.dk.

Regeringen har lukket ned for blandt andet skoler ligesom de beder forældre om at passe deres børn hjemme eller hos familie. Men de forældre, som skal jonglere med børnepasning og arbejde, kan ende i lidt af en kattepine.

Det er ikke realistisk

Charlotte Bruun er specialpædagogisk konsulent, men må tage flere forskellige hatte på som følge af regerings udmelding om 14 dages nedlukning. Hatte, som hun og mange andre forældre, ikke kan få til at passe på en og samme tid.

Derfor er moren, medarbejderen, læreren og pædagogen Charlotte Bruun fortvivlet og appelerer til, at regeringen vil sænke ambitionsniveauet.

- Sænk ambitionsniveauet! Det kræver lige nu meget energi som forældre at sætte sig ind i alle de her platforme samtidig med at man også skal sætte sig ind i nye arbejdsmetoder og vi kan ikke nå det hele, fortæller Charlotte Bruun til Ekstra Bladet.

Halvt blus

Det kan være svært finde hoved og hale i alle de mange links og Uni-login samtidig med at man skal afholde fjernmøder med arbejdspladsen.

- Så i stedet for at så mange forældre og lærere prøver at opfinde den dybe tallerken, så kan vi jo prøve at mødes om noget fælles. Noget, som ikke kræver download af hundrede sytten forskellige programmer og brug af iPads.

- Det er sporadisk, med den undervisning, der tilbydes lige nu. Hvem gør det ene og hvem underviser i det andet. Så skal man også finde de rigtige links og programmer. Og virker teknikken i de tusindvis af hjem?, spørger hun retorisk.

Forældrene bruger mere tid på at få sat børnene i gang med skoleopgaver, og derfor bruger de mindre tid på det arbejde, de ellers burde have, men intet bliver gjort til fulde, mener Charlotte Bruun.

- Vi burde gå ned på halv blus. Både arbejdsmæssigt men også skolemæssigt. Og endda længere ned i tempo den første uge. Jeg har brugt fire timer på to opgaver, som normalt tager 30 minutter at lave.

Forventningsafstem

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, men uden held på grund af travlhed.

Børne- og undervisningsministeriet henviser i stedet til en video, Pernille Rosenkrantz-Theil har lagt på sin Facebook-profil tirsdag formiddag.

- I dag skal vi behandle den lovgivning, der gør, at vi ved, hvordan vi griber undervisningen an de dage, i ikke er i skole, starter ministeren.

Ministeren forsøger at mane uroen til jorden i videoen.

- Jeg ved, at rigtig mange forældre sider omkring spisebordene med deres børn i de her dage og forsøger at få arbejde og skole til at hænge sammen. Så vi skal lige helt ned i maven, og have en erkendelse af, at der selvfølgelig kommer til at være nogle huller, og så må vi gøre herinde fra, hvad vi kan for at de huller bliver så små som muligt, fortæller undervisningsministeren.

Og den muntre stemning holder ministeren ved gennem hele videoen.

- Hav nu en god dag derude, og husk nu også at få bagt nogle pandekager og gå nogle gode ture i den friske luft.