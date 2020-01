Forældre raser over dreng i bededragt

Over 500 indlæg på Facebook-side efter at skole brugte en dreng i bededragt i religionsundervisningen

Det har i den grad vakt opsigt og udløst en voldsom diskussion, at Nørrevangsskolen i Randers har lagt et fotografi ud på skolens facebook-side, hvor en elev står i sin bededragt.

Billedet af drengen blev taget og lagt ud på de sociale medier i forbindelse religionsundervisningen i drengens klasse i sidste uge.

Indtil nu har over 567 kommenteret fotografiet og den medfølgende tekst: 'I 4.b har vi i religion arbejdet med islam, og i dag viste (drengens navn, red.) tøj, som man har på, når man beder'.

Nogle forældre finder det højst upassende, at skolen på den måde beskæftiger sig med islam. Andre synes, at der er tale om en fornem form for anskuelses-undervisning.

Har fjernet indlæg

Nogle af indlæggene på facebook har været så voldsomme, at skolens ledelse har valgt at fjerne dem. Samtidig beder ledelsen om, at debatten foregår på en ordentlig måde.

- Denne side er IKKE et debatforum for politiske holdninger eller nedladende kommentarer, indskærper ledelsen.

En af de personer, som er rasende over indlægget, er byrådsmedlem Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti.

Han skriver i et indlæg: Helt kort...det her får konsekvenser.

Som modsvar til dette indlæg skriver Michael Povlsen: Igen viser fascismen sit grimme fjæs. En kost (svin), en tro, et folk, en fører. Det har vi hørt før. Tag afstand fra disse stupide holdninger.

Skolens leder Martin Hyldgaard Larsen siger til amtsavisen.dk, at skolen ikke agter at ændre i sin måde at undervise på, da Undervisningsministeriets retningslinjer bliver overholdt.

- Drengen havde en stor dag i fredags. Han var glad for og stolt over at kunne bidrage til undervisningen. Vi har også efterfølgende været i kontakt med forældrene, som siger, at han har det fint, siger Martin Hyldgaard Larsen til amtsavisen.dk.

Ekstra Bladet har flere gange tirsdag morgen forsøgt at få en kommentar fra skolens leder Martin Hyldgaard Larsen, men dette har ikke været muligt.

Først var lederen på besøg i en af skolens klasser. Efterfølgende er han gået til møde hele formiddagen.

Frank Nørgaard mener, at skolen er gået for vidt i denne sag. Foto: Randers Kommune

Byrådsmedlem for Fremskridtspartiet i Randers, Frank Nørgaard, siger til Ekstra Bladet, at billedet er propaganda for isslam.

- Det minder jo mest af alt som en reklamesøjle. Vi agter at gå videre med sagen i byrådet. Vi anerkender, at der er religionsfrihed i Danmark, men der er ikke religions-lighed. Vi mener, at skolen er gået for vidt i undervisningen med at lægge sådan noget op på Facebook, siger Frank Nørgaard til Ekstra Bladet.