Forældre sagsøger Meta for datters Instagram-afhængighed

Afhængighed, angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelser og selvmordstanker

Listen af anklagerne mod Meta fra et forældrepar i Californien er lang. Meta står blandt andet bag Instagram og Facebook.

ABC News skriver, at deres nu 19-årige datter, Alexis, uden deres kendskab oprettede en Instagram-profil som 11-årig - to år tidligere end den aldersgrænse, Instagram har sat.

Men så gik det galt, mener forældrene.

Har kæmpet

følge dem udviklede hun en afhængighed af det sociale medie, som angiveligt medførte de førnævnte lidelser.

Ifølge anklageskriftet, som er fremsat af advokatfirmaet Social Media Victims Law Center, har forældrene 'taget følelsesmæssig og økonomisk skade af Metas afhængighedsskabende konstruktion og skadelige spredning og/eller levering af flere Instagram-konti til deres mindreårige barn'.

- Det faktum, at Alexis stadig er her, er et sandt mirakel, for vi har kæmpet med næb og kløer for hende, lyder det fra moren, Kathleen Spence, til ABC News.

Afviser at kommentere

Ifølge datteren selv blev hun hurtigt eksponeret for indhold relateret til både spiseforstyrrelser og selvskade, da hun som 11-årig oprettede sin profil på Instagram.

Moren beskriver, hvordan de efterfølgende oplevede, hvordan de mistede deres 'selvsikre, elskede barn', som i stedet blev 'deprimeret, vred og indadvendt'.

En talsmand for Meta har afvist at kommentere på retssagen, fordi den endnu er i gang.

Det fremgår ikke, hvor meget forældrene sagsøger Meta for.