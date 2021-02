Forældre: Vi har tillid til skolen

Begejstring blandt børn og forældre over, at de mindste elever igen kunne være sammen med skolekammeraterne

Det var ikke med rystende hænder, at forældre mandag morgen for første gang i knap to måneder afleverede deres børn i skole efter den anden totale skolenedlukning siden marts i fjor. I hvert fald ikke på Engdalskolen i Brabrand ved Aarhus, hvor Ekstra Bladet var på besøg i forbindelse med hundredvis af elever og ansattes tydeligvis glædelige gensyn med hinanden.

Foto Ernst van Norde

Mette Kjeld Jensen og Anton Kjeld Jensen, der går i 0. E:

- Vi har set frem til at komme tilbage og måske endnu mere end andre, fordi vi har været hjemme længere endnu længere tid end mange andre, fordi vi har været ramt af covid-19 i familien.

- Ja, vi er da lidt spændte og nervøse, men jeg er sikker på, at skolen har styr på tingene, siger Mette Kjeld Jensen.

Foto Ernst van Norde

Trine Hansen og Nelli Baun Hansen, der går i 0. C:

- Jeg har mest glædet mig til igen at kunne lege med de andre kammerater i klassen, lyder det forventningsfuldt fra Nelli, inden mor fortsætter:

- Vi er ikke bekymrede eller nervøse på nogen måde. Skolen har jo før vist, at de kan håndtere det ordentligt og forsvarligt, så jeg er helt tryg ved at efterlade Nelli i skolen igen, siger Trine Hansen.

Foto Ernst van Norde

Mikkel Jacobsen og Marie Jacobsen, der går i 0. D:

- Det værste ved at være hjemme er, at man ikke kan være sammen med skolekammeraterne, så jeg glæder mig virkelig meget, siger Marie med tydelig begejstring i stemmen over, at hun om et kort øjeblik er tilbage, hvor hun gerne vil være hver dag.

Hendes far supplerer:

- Både min kone og jeg har arbejdet, så vi har haft stor glæde af hjælp fra bedsteforældrene. Jeg forventer selvfølgelig, at skolen har styr på sikkerheden, og at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne.

Vi har glædet os som små børn