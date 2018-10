Forældre ville købe en flaske gin under indkøb med døtrene: Så ringede Lidl til politiet

Et frustreret forældrepar raser over Lidl efter butikken nægtede at sælge dem alkohol

Historien om en vred familie, der langer ud efter specielt én Lidl-forretning, trækker lige nu overskrifter i England.

41-årige Jackie Chandler og hendes mand, Gary Sprake på 43, var sammen med deres to døtre på 14 og 11 år i en Lidl-forretning i Waterlooville 29. september.

Her skulle de købe nogle forskellige ting ind, og eftersom de var på vej til en drinks-fest, lagde de også en flaske rabarber-gin i indkøbsvognen.

Bad 14-årig om ID

Men da familien stillede sig ved kassen og var klar til at betale, kom de ikke længere. Den ansatte i kassen forlangte at få fremvist ID af parrets 14-årige datter Ella-May på grund af gin-flasken. Det skriver flere lokale og nationale britiske medier som Horncastle News, The News Portsmouth og Mirror.

Da den 14-årige pige af gode grunde ikke kunne fremvise gyldig identifikation, nægtede den Lidl-ansatte pure at sælge familien flasken med alkohol.

Det blev den 43-årige familiefar mildest talt frustreret over, og han prøvede i stedet at tage flasken med hen til en anden kasse. Men han kunne stadig ikke få lov at købe sin gin, fordi hans datter var under 18 år.

- Vi var i chok

En chef blev kaldt ned til kassen, og da han bakkede kassemedarbejderne op i ikke at sælge alkohol til familien, forsøgte Gary Sprake at ringe til Lidls britiske hovedkontor. Men chefen bad dem forsvinde og ringede til politiet, fortæller familien til medierne.

It is fair to say thoughts on #Lidl's 'Think 25' policy were dividedhttps://t.co/CUZ6Aax1E3 — The News, Portsmouth (@portsmouthnews) October 17, 2018

Ifølge Jackie Chandler kunne betjenten, der blev sendt til stedet, 'ikke fatte, at han var blevet kaldt ud til det', fordi familien 'ikke havde gjort noget forkert'.

- Vi var i chok, da kassemanden spurgte (om ID, red.), fordi vi troede, han mente os. Men da vi fandt ud af, at han mente vores datter, tænkte jeg 'det kan han ikke mene seriøst', siger Jackie Chandler om episoden i Lidl. Hun og familien har ikke lyst til at vende tilbage til Lidl-forretningen, fordi de fandt oplevelsen meget ydmygende.

Lidl bakker op om kollega

En talsperson for Lidl i England har efterfølgende overfor Metro forsvaret Lidl-forretningens måde at håndtere situationen og deres beslutning om at bede om ID fra den 14-årige pige.

- Det er aldrig vores hensigt at en kunde skal blive utilfreds på nogen måde, dog går vi meget op i at sælge alkohol på ansvarlig vis, lyder det fra Lidl.

- Selvom disse handlinger muligvis virker overforsigtige, så bakker vi op om, at vores kollega bruger deres egen dømmekraft, fortsætter talspersonen, der desuden understreger, at Lidl ikke tolerer grov opførsel overfor deres kolleger.

Politiet i Hampshire bekræfter overfor metro, at de blev kaldt ud til et ’igangværende skænderi’ i Lidl-forretningen den pågældende dag.

