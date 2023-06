Forældrekøb i hovedstaden giver historisk store tab

Aldrig før har det været så dårlig en forretning at investere i en lejlighed i hovedstaden til sine børn.

En ny analyse fra Realkredit Danmark viser, at forældre må have mellem 6000 og 10.000 kroner op af lommen hver måned, alt efter hvor mange der deler lejligheden, og hvad de betaler i husleje.

Det skriver Børsen.

Hvis man eksempelvis køber en lejlighed på 50 kvadratmeter i København og lejer den ud for 5800 kroner om måneden, står man til et tab på 6300 kroner om måneden.

Hvis man køber en delelejlighed på 80 kvadratmeter, som lejes ud for en samlet husleje på 9300 kroner, sidder forældrene stadig tilbage med et samlet tab på omkring 10.400 kroner hver måned.

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, siger til Børsen, at der 'på få år er sket et markant skifte i driftsøkonomien ved et forældrekøb'.

- Vi er gået fra en situation, hvor der ligefrem har været et løbende overskud, til at vi nu ser et historisk stort driftsunderskud, forklarer han.

Analysen fra Realkredit Danmark viser, at der er underskud på bundlinjen for forældrekøb i samtlige af landets fire store studiebyer.

I Aarhus er tabet et par tusinde kroner mindre, end det er i København.

I Aalborg og Odense er underskuddet typisk i størrelsesordenen 2500 til 4000 kroner om måneden, alt efter om der er tale om en lejlighed på 50 eller 80 kvadratmeter.

Både ejendomsmægler Anders Riis, indehaver af Realmæglerne på Amager, og Christopher Wagner, partner i Bomae, som rådgiver boligkøbere, fortæller desuden Børsen, at antallet af forældrekøb i sommeren er faldet markant sammenlignet med tidligere år.