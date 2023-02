Forældreprotest: Russisk lærer underviser ukrainske flygtningebørn

I Helsingør har en skole sat en russisk lærer til at undervise ukrainske flygtningebørn.

Det har skabt en konflikt mellem skolen og de ukrainske elevers forældre, der har sendt et brev til skolederen.

Det skriver Berlingske.

- Efter min mening er det simpelthen respektløst over for alle ukrainere at invitere en lærer fra Rusland til at arbejde med ukrainske børn, der flygtede fra krigen med Rusland, har Diana Chynba, der er mor til et af børnene, skrevet i brevet til skoleleder Søren Pedersen.

Det drejer sig om 12-13 årige børn i en 6. klasse på Nordvestskolen i Helsingør.

Børnene beskylder den russiske lærer for at gentage 'russiske narrativer' om krigen og undervise i russisk kultur.

Et år efter invasionen: Torturkamre, massegrave og lig i gaderne. Skrækbillederne væltede frem, da Rusland blev tvunget tilbage. Stefan Weichert, der bor i Ukraine og har dækket krigen tæt, ser tilbage på nogle af de mest skelsættende begivenheder fra et år, hvor krigen vendte tilbage til Europa

Den 3. februar udspillede der sig en episode, der fik skolens leder, Søren Pedersen, til at reagere.

Annonce:

- Jeg fortalte eleverne, at vi har en meget stor forståelse for de følelser, der er omkring krigen i Ukraine, men at vi på ingen måder vil acceptere, at skolens lærere bliver chikaneret på baggrund af deres etniske oprindelse, siger skolelederen til Berlingske.

Det var efter dette, at flere af elevernes forældre sendte breve til skolen, hvor de udtrykte deres utilfredshed.

Uliana Stavynoha-Chernokua, der også er forælder til et barn i klassen, sendte ligeledes et brev til skolelederen.

- Min søn skal simpelthen ikke tilbage i skole, før den lærer er væk, skrev Uliana Stavynoha-Chernokua.

Fredag den 24. februar eskalerede konflikten på skolen yderligere.

Her rev en lærer et ukrainsk flag ud af hænderne på en 12-årig pige, der havde medbragt det for at markere årsdagen for den russiske invasion af Ukraine.

Forældrene har forsøgt at kontakte kommunen. Det har dog ikke ført nogen vegne.

Skoleleder Søren Pedersen bakker fortsat læreren op.

- Hvis man som forældre ikke er tilfreds med det skoletilbud, vi stiller til rådighed, har man mulighed for at overtage undervisningsansvaret og hjemmeundervise sit barn, skriver han til Berlingske.

Imens fortsætter forældrene deres kamp. Fredag tog de således på besøg på den ukrainske ambassade i Danmark i håb om en form for hjælp.