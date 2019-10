Foran publikum: Cirkusbjørn angriber træner

Dyrerettighedsaktivister i Rusland plæderer endnu en gang for et forbud mod brug af levende dyr i cirkusforestillinger.

Det sker, efter en bjørnetræner i det omrejsende Anshlag Tent Circus onsdag blev angrebet af en af sine bjørne under en forestilling i den russiske republik Karelia, skriver The Moscow Times.

I privatoptagelser fra forestillingen ses det, hvordan bjørnen går til angreb på træneren, mens en assistent sparker bjørnen i et forsøg på at få den væk. Både bjørn og træner slap dog godt fra angrebet, oplyser cirkusset. Myndighederne er nu ved at undersøge hændelsen nærmere.

Bjørneangrebet er ifølge The Moscow Times den seneste i en lang række sager om dyrplageri i omrejsende cirkusser i Rusland.

Dyrerettighedsaktivister anklager de omrejsende cirkusser for at mishandle dyrene og planlægger angiveligt at afholde adskillige aktioner i russiske storbyer over de kommende uger for at gøre opmærksom på problemet.

Russisk lov forbyder både såkaldte børne-zoologisk haver og hold af vilde dyr i lejligheder, men der er ingen lovgivning om vilde dyr i cirkus.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Onsdagens bjørneangreb er langt fra et enestående tilfælde. Her går en struds amok på publikum i et russisk cirkus. Privatoptagelser

Denne bjørn angreb sin træner, efter den blev tvunget til at stå på skateboard. Privatoptagelser

Bjørn tvunget til at stå på skateboard: Men så gik den amok