Forargelse over pølsemuseum i tidligere kz-lejr

En tysk investor planlagde at opføre et pølse-museum på en grund, hvor en del af den tyske kz-lejr Buchenwald lå under Anden Verdenskrig, men har nu mødt massiv modstand

Glæden ved en tysk bratwurst og skelet-tynde udmagrede kz-fanger er ikke umiddelbart, der har meget med hinanden at gøre.

Den absurde kombination er kommet i spil efter, at det kom frem, at myndighederne i den tyske by Mühlhausen har godkendt, at der kan opføres et pølse-museum på en grund, hvor en del af kz-lejren Buchenwald lå under Anden Verdenskrig, skriver det tyske medie Deutsche Welle.

Museet, der hedder 'Deutsches Bratwurstmuseum' ligger nu i den nærliggende by Holzhausen, men ejerne ville gerne udvide forretningen, så der ud over museet også skulle opføres en biograf og et hotel.

Myndighederne glemte bare lige at fortælle ejerne af museet, at 700 polske og ungarske kvinder sad indespærret på samme sted i 1944. De blev brugt til slavearbejde på en ammunitionsfabrik. Mange af dem døde på grund af de umenneskelige forhold i lejren.

Mandlige fander i Buchenwald. Foto: AP

Planerne om projektet blev offentligjort i denne uge og affødte straks massiv kritik.

- Jeg forstår ønsket om at skabe turistatraktioner, men sådan en ufølsomhed og historisk ignorant beslutning er mig uforståelig, siger Josef Schuster, der er præsident for Rådet for tyske jøder, til nyhedsbureauet DPA.

Reaktion har fået ejerne af pølsemuseet til at trække følehornene til sig. På deres hjemmeside beklager de involveringen i projektet.

- Vi undskylder overfor alle, der har set vores handlinger som en bagatellisering af de forbrydelser, nazisterne begik under Anden Verdenskrig, skriver de på hjemmesiden.