Samfund ... 29. aug. 2021 kl. 09:39

Forbereder sig på den værste storm i 170 år

Orkanen Ida forventes at blive til en kategori 4-orkan, og den har direkte kurs mod den amerikanske delstat Louisiana. Ida rammer på samme tidspunkt som orkanen Katrina, der for præcis 16 år siden dræbte over 1800 mennesker