Forbereder sig på dødsensfarligt uvejr

Mere end 460.000 hjem i Californien har søndag været uden strøm på grund af et voldsomt uvejr

Det voldsomme uvejr fortsætter i dele af Californien.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters forbeder delstaten på den amerikanske vestkyst sig på en 'ubarmhjertig parade af cykloner'.

De voldsomme vindforhold har hærget Californien de sidste dage.

Hundredtusindvis af hjem er enten helt ødelagt eller efterladt uden strøm.

Mindst seks personer er siden årsskiftet døde på grund af det voldsomme vejr, heriblandt et lille barn, der blev dræbt af et træ, der væltede ned i et mobilehome.

Uvejret i Californien har haft fatale konsekvenser. Foto: Fred Greaves/Ritzau Scanpix

National Weather Service, der er USA's svar på DMI, udtalte søndag morgen i en prognose, at det farlige vejr fortsætter.

- Vestkysten bliver udsat for en ubarmhjertig parade af cykloner, der dannes og intensiveres over Stillehavet, lød det.