Forberedt på oversvømmelser for tredje gang: - Det slider på os

Beboere langs kysten ved Roskilde Fjord og Isefjord bliver ofte hårdt ramt, når vandstandene stiger. Mandag rammes de for tredje gang på kort tid af forhøjet vandstand

Ved Roskilde Fjord er beboerne forberedte, når vandmasserne kommer.

De har nemlig prøvet det før. Flere gange.

På grund af sin placering er Roskilde Fjord ofte meget udsat, når vejrforholdene får vandstanden til at stige, og også denne gang er det her, oversvømmelserne rammer.

- Det er da selvfølgelig en lille smule stressende nu her. Det er møgirriterende at skulle bruge en masse energi og en masse timer for tredje gang inden for så kort tid, siger Kim Vest Boddum, som bor i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord.

Hovedstadens Beredskab

Allerede søndag rykkede Hovedstadens Beredskab ud for at hjælpe beboerne i Jyllinge Nordmark med at forberede sig på vandmasserne.

De lægger blandt andet slanger ud, som bruges til at dræne vandet, og watertubes til at holde vandet væk fra beboelsesområder.

- De er ved at pumpe watertubes op ude ved mig lige nu. De er cirka en meter høje og kan spærre af for vandet, siger Søren Rex Thomsen, som bor tæt ved Værebro Å, der også bliver påvirket af den forhøjede vandstand i Roskilde Fjord.

Nogle steder lægges afskærmning ud i haven, for at sikre huset mod vandmasserne. Foto: Hovedstadens Beredskab

Men det er ikke kun positivt, for beredskabets værktøjer kan også ødelægge private haver, når de bliver lagt ud.

- Jeg er pisse træt af, at beredskabet har ødelagt min have, for det hjælper ikke.

- Jeg er selvfølgelig bekymret for dem, der har bygget for lavt, og det er også derfor, beredskabet får lov til at gå ind til mig. Selvfølgelig skal man sikre de andre, siger Søren Rex Thomsen.

Farligt vejr Den jyske vestkyst rammes af vindstød af stormstyrke søndag aften, hvilket giver forhøjede vandstande andre steder i landet. DMI har udsendt et varsel om den forhøjede vandstand i kategorien 'farligt vejr'. Vandstanden vil stige til over varslingsgrænsen ved den nordsjællandske kyst i Roskilde Fjord og Isefjord omkring middagstid mandag, og den forventes at aftage igen tidligt tirsdag morgen. Også den nordfynske kyst vil blive ramt af forhøjet vandstand, men det når ikke op over varslingsgrænsen på 125 centimeter. 'I øjeblikket arbejder Østsjællands Beredskab sammen med Beredskabsstyrelsen Hovedstaden, myndigheder og frivillige på en række forskellige forebyggende tiltag omkring Jyllinge Nordmark og Roskilde Havn i Roskilde Kommune, mens Vestsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen Sjælland arbejder på at etablere mobile dæmninger i området omkring Holbæk Havn,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Forberedelser

En anden beboer i Jyllinge Nordmark, Kurt Jørgensen, er også ved at forberede sig. Han bor tæt på både åen og fjorden, så vandet er tæt på.

- Det er den tredje gang, de har varslet stormflod, og beredskabsstyrelsen er ved at lægge slanger ud ude i min have.

- Jeg har ikke fået vand ind i huset før, så det får jeg nok heller ikke denne gang. Der er ikke andet at gøre ved det end at vente og håbe på det bedste, siger han.

Mange af beboerne har oplevet forhøjede vandstande før, og derfor er de godt forberedte, fordi de ved, hvordan de skal reagere i sådan en situation.

- Vi er tæt på at være klar. Vi skal bare pudse de sidste ting af.

- Hvis prognoserne holder, skal vi nok klare den. Vi bruger timer og energi på det, og det slider på os. Det er hårdt arbejde, siger Kim Vest Boddum.

Kim Vest Boddum bor tæt på kysten, hvor Værebro Å løber ud i Roskilde Fjord. Privatfoto.

Kim Boddum fortæller, at naboerne er gode til at hjælpe hinanden, når de forbereder sig på vandets komme.

- Der er fuld fokus, og alle snakker sammen. Folk melder sig, og folk følger med. De er på og aktive, og hjælper med det, de kan. Nogle skal sørge for drikkevarer og mad, og andre sørger for kommunikation og sandsække. Der er mange forskellige funktioner, og alle gør det, de kan, siger han.

