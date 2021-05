Forbrændingsanlæg skal brænde døde mink

Når esbjergenserne i fremtiden tænder for elradiatoren, er der en chance for, at varmen stammer fra afbrændingen af døde mink.

Forbrændingsanlægget i den sydlige del af Esbjerg skal nemlig hjælpe med at brænde en del af de fire millioner mink, der i efteråret blev aflivet og gravet ned i frygt for en mink-coronamutation.

Det skriver JydskeVestkysten.

Konsistens som feta

Minkene ligger i øjeblikket begravet i to massegrave i Nørre Felding og Kølvrå.

Forbrændingsanlægget har tidligere hjulpet med at brænde mink, men ikke i samme omfang som det skal ske nu.

På trods af erfaringen skal forbrændingsanlægget udføre en række testafbrændinger først.

Man ved nemlig ikke, hvordan døde mink, der har ligget i jord og kalk i seks måneder, brænder, fortæller direktør i Energnist Poul Kristensen til JydskeVestkysten.

- Vi er også spændte på, hvor flydende eller faste kadaverne er på nuværende tidspunkt. Efter et halvt år i jorden skulle minkene efter sigende have samme konsistens som fetaost, siger han.

Ingen lugtgener

Opgravningen af minkene er en politisk beslutning, som et flertal i Folketing tog, da man frygtede, at de nedgravede mink ville udgøre en risiko for miljøet og drikkevandet.

Selvom det umiddelbart ikke lyder specielt indbydende at brænde mink, bør de lokale i Esbjerg-området ikke frygte, at afbrændingen medfører lugtgener, vurderer Poul Kristensen.

- Vi har dog en meget stor indsugning til forbrændingen ude fra hallen, og den trækker formentligt meget af lugten – lidt ligesom en emhætte ville gøre, siger han til JydskeVestkysten.