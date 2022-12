Forbrugere skifter aftaler om elpriser som aldrig før

Fast pris eller variabel pris på el.

Det er det store spørgsmål hos mange danskere, der interesserer sig for prisen for el som aldrig før.

Aldrig har så mange skiftet mellem forskellige elprodukter som nu, lyder det fra energiselskabet Norlys.

- I oktober havde vi 85.000 der skiftede produkt, i november var det 52.000. Til sammenligning havde vi tidligere mellem 5000 og 7000, der skiftede produkt om måneden, når det gik højt for sig, siger direktør for Norlys' energiforretning Mads Brøgger.

Rekordmange skift

Norlys har cirka 600.000 private elkunder og er landets næststørste elhandelsselskab.

Også energiselskabet Ewii har dette efterår haft rekordmange skift, når det gælder kundernes valg af elprodukter.

- Her i efteråret har vi set, at 24.100 ud af godt 100.000 elkunder har skiftet fra et fastprisprodukt til et spotprisprodukt, siger kundechef Tommy Sørensen.

De mange skift hænger ifølge de to selskaber sammen med, at prisen på en tre måneders fastprisaftale stod til at stige markant, samtidig med at den variable elpris - også kaldet spotprisen - forblev på et lavt niveau.

Det fik mange kunder til at droppe fastprisaftalen til fordel for et variabelt produkt, hvor prisen skifter fra time til time og følger markedsprisen på el.

- Energikrisen giver store udsving i energipriserne. I en periode hvor den variable elpris var lav, gav det et naturligt ønske fra mange kunder om at rykke hen og få mulighed for at spare på energiprisen.

- Men her den seneste uge, hvor elprisen igen er blevet højere, er vi igen blevet kontaktet af kunder, der gerne vil annullere skiftet, siger Mads Brøgger.

Lancerer nyt produkt

De hyppige skift har fået selskabet til at lancere et produkt, der ifølge Mads Brøgger 'rummer det bedste fra spot- og fastprismarkedet'.

- Når vi pludselig ser, at ti gange så mange som normalt skifter produkt, så får os det til at se på, hvad det er for en bekymring og kundebehov, der driver den her bølge.

- Det gør, at vi har lanceret et kombiprodukt, hvor man stadig har et incitament til at bruge strømmen, når den er billigst, og samtidig har trygheden omkring en del af den faste pris, siger han.

I det nye produkt bliver halvdelen af kundens forbrug hver time afregnet til en fast pris, mens den anden halvdel afregnes til en variabel pris.