Forbrugerombudsmanden politianmelder mediehus for tobaksreklamer

Forbrugerombudsmanden politianmelder mediekoncernen JP/Politikens Hus, fordi Ekstra Bladet har reklameret for tobakssurrogater.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Et tobakssurrogat er et produkt med indhold af nikotin, men som ikke er en tobaksvare eller en elektronisk cigaret. I Ekstra Bladets tilfælde er der blevet reklameret for nikotinposer af mærket Lyft.

Reklamerne har ligget som bannerreklamer på Ekstra Bladets hjemmeside i perioden fra omkring 10. januar til 14. februar 2022. Siden 1. april 2021 har det været ulovligt at reklamere for tobakssurrogater.

Tjente 21 kroner

Ekstra Bladet mener ikke, at der er grundlag for at indgive politianmeldelse mod JP/Politikens Hus.

Avisen mener, at bannerreklamerne blev indrykket af en annoncør gennem programmatiske indkøbskanaler i strid med Ekstra Bladets forretningsbetingelser.

- Det er ulykkeligt, at de pågældende annoncer er blevet eksponeret på Ekstra Bladet, men vi afviser, at der er grundlag for den indgivne politianmeldelse, siger Signe Skarequist, kommerciel direktør på Ekstra Bladet.

I dette tilfælde var indtægten for Ekstra Bladet i alt 20,70 kr.

- Det er dog 21 kr., vi meget gerne havde været foruden, lyder det fra Skarequist.

Fritager ikke for ansvar

Forbrugerombudsmanden mener dog ikke, at det fritager virksomheder for deres ansvar, at deres annoncesalg er automatiseret eller sker ved brug af algoritmer eller anden teknologi.

Forbrugerombudsmanden mener, at virksomheder stadig skal sørge for, at teknologien er indrettet sådan, at de annoncer, som virksomhederne modtager betaling for at vise på deres hjemmeside, er i overensstemmelse med lovgivningen.

- Stort set al reklame for og visning af tobaksvarer og tobakssurrogater, som nikotinposer, er forbudt. De vidtgående reklame- og udstillingsforbud gælder alle steder, også i bannerannoncer på mediers hjemmesider, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

- Hvis en virksomheds salg af bannerannoncer er automatiseret, har virksomheden naturligvis stadig ansvaret for at sikre, at bannerannoncerne overholder den gældende lovgivning, herunder reklame- og udstillingsforbuddene for tobakssurrogater.