Forbrugerråd: Konkurrencen fungerer ikke i tandlægebranchen

Forbrugerrådet Tænk har mandag offentliggjort en undersøgelse, der viser, at priserne for at gå til tandlæge er steget med over 50 procent siden 2002. Det er langt mere end de generelle prisstigninger.

Formanden for Tænk, Anja Philip, siger, at en del af forklaringen er manglende konkurrence blandt tandlæger.

- Vi kan se, at der er sket en uforholdsmæssig høj stigning i tandlægepriserne i de år, vi har kigget på.

- Det er blevet slået fast af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at konkurrencen ikke fungerer i tandlægebranchen. Der er ikke konkurrence nok på priser og kvalitet, siger Anja Philip og fortsætter:

- Vi kan også se, at vi får mange henvendelser på dette her område. Det handler både om pris, behandlingen og behandling, der var overflødig.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav i slutningen af 2017 en rapport, der konkluderede, at reglerne for pris- og ejerskabsforhold "svækker konkurrencen i branchen".

Den påtalte blandt andet, at reglerne for priser betyder, at tandlæger "ikke kan tiltrække patienter ved at give rabatter".

- Aftaler om faste priser, herunder manglende mulighed for at give rabatter, er normalt til skade for forbrugerne, da den manglende priskonkurrence forhindrer forbrugerne i at opnå lavere priser, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Samtidig skriver styrelsen, at branchen slår ned på medlemmer, der konkurrerer på pris.

Det påpeges også, at reglerne om, at en tandlæge ikke må have mere end to klinikker, hæmmer konkurrencen. Det gør det svært at lave kæder og holder de bedste i branchen fra at udvide.

Tandlægeforeningen kom i forbindelse med rapporten med en skarp kritik af den.

- Det virker grotesk, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foreslår tiltag, der vil få patienter til at shoppe rundt mellem forskellige tandlæger, skrev formand for klinikejere i Tandlægeforeningen Torben Schønwaldt i den forbindelse.

Hos Tænk ønsker Anja Philip, at der kommer mere gennemsigtighed over priser og kvalitet i branchen. Og at forbrugerne går hårdere til deres tandlæge.

- Forbrugerne ser ikke tandlægen ligeså tydeligt som en privat erhvervsdrivende, som vi gør med andre ting. Så vi opfordrer forbrugerne til at komme ind i kampen og diskutere prisen og kvaliteten, siger Anja Philip.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler i deres rapport, at faste priser erstattes af maksimalpriser, at man skal kunne eje mere end to klinikker og "bedre prisoversigter".