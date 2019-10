Forbrugerråd om forslag fra kviklånere: Der er store huller

Med udsigt til at kommende lovgivning af kvik- og forbrugslån fra Christiansborg har branchen selv præsenteret sine forslag til, hvordan ny lovgivning kunne se ud.

Forbrugerrådet Tænk ser gode takter, men også store huller i forslagene fra brancheforeningen Digitale Långivere, der blandt andet foreslår, at man aldrig skal kunne betale mere for lånet end lånets størrelse.

- Det er fint, at de kommer på banen. Men det kan ikke erstatte et loft over de samlede årlige omkostninger, siger seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen.

Branchens forslag vil se bort fra længden af lånet. Men det kan man ikke, understreger seniorøkonomen.

- Hvis man betaler 6000 kroner tilbage på tre måneder på et kviklån på 3000 kroner, så er det stadig mange penge.

- Her vil man være inden for rammen, der er stillet op, men det er jo stadigt hamrende dyrt, siger Morten Bruun Pedersen og fortsætter:

- Det er nok også lidt drilleri af resten af branchen. For man kan godt have renter og omkostninger på det dobbelte af et realkreditlån. Men det løber jo over 30 år.

Forbrugerrådet Tænk vil gerne have et loft over årlige omkostninger ved et lån på 20 procent. Til sammenligning lyder den årlige omkostning i procent, hvis man låner 5000 kroner hos Vivus over 12 måneder, på 817 procent.

Ud over loftet foreslår branchen også et fælles gældsregister og mere rådgivning. Men helt fraværende fra forslagene er regulering af markedsføring af kvik- og forbrugslån.

- Det er et must, simpelthen. Vi ser et meget voldsomt reklamepres for at få solgt de her meget dyre lån. Og de retter dem mod meget sårbare forbrugere.

- Vi siger ikke, at man ikke må reklamere. Men der må være grænser. Man må jo heller ikke reklamere for sprut og cigaretter over for unge mennesker.

- Og vi er et sted, hvor vi ved, at rigtigt mange kommer i problemer, siger Morten Bruun Pedersen.

I regeringens lovkatalog fremgår det, at man vil fremsætte et lovforslag til februar.

Det ser Forbrugerrådet Tænk frem til, da der længe på Christiansborg har været signaleret politisk vilje til mere regulering af branchen.

- Erhvervsministeriet siger, at den tidligere minister også kiggede på det. De har godt nok kigget på det meget, meget længe, uden at vi har hørt noget.

- Så de går åbenbart grundigt til værks, hvis man kan bruge lidt ironi, siger Morten Bruun Pedersen.