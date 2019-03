Forbrugerrådet: Højt niveau af skadeligt stof i snacks

En ny undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk viser, at en lang række fødevarer solgt i danske supermarkeder har et alt for højt niveau af det skadelige stof akrylamid.

Seks af de i alt 29 testede produkter slog ud - heriblandt kiks til børn, økologiske chips, kammerjunker og småkager.

Stoffet er blandt andet kendt for at øge risikoen for kræft, skade nerver og arveanlæg.

Det skriver DR.

Findes ingen grænser

- Så længe grænseværdierne kun er vejledende, bliver det hurtigt uklart, hvad virksomhederne skal gøre, når de har et produkt, der overskrider (grænseværdierne, red.), siger Camilla Udsen til DR, som er seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Hun så gerne, at myndighederne kunne fjerne produkter fra hylderne, der overskrider værdien.

Undersøgelsen er lavet sammen med en række andre europæiske forbrugerorganisationer.

Over 500 forskellige fødevarer er blevet testet undervejs.

All In One Rodfrugt-kiks, Ella's Kitchen Vanilla + Banana Baby Biscuits er blandt de varer, der har et for højt niveau af akrylamid i forhold til det vejledende.