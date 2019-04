Forbrugervagthund til SAS-kunder: Tag kampen op

Du skal ikke finde dig i, at SAS nægter at kompensere, opfordrer Forbrugerrådet Tænk

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

SAS har lørdag meddelt, at man vil afvise alle krav fra kunder, som kræver erstatning fra selskabet i forbindelse med pilotstrejken.

Strejken er nemlig uden for flyselskabets kontrol, påstår Ove Myrold, informationsdirektør i SAS, over for mediet flysmart24.no.

SAS afviser at kompensere flypassagerer for strejke

Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, siger til Ekstra Bladet, at han på ingen måder er overrasket over SAS' afvisning.

Men Vagn Jelsøe, er SAS faktisk i sin gode ret til at nægte at kompensere ved at påstå, at der er tale om en ekstraordinær omstændighed uden for flyselskabets faktiske kontrol?

- Jeg ville ønske, at jeg kunne svare ja eller nej, men det kan jeg ikke. Der er forskellige domme i lignende sager, siger han.

Han forklarer, at SAS ifølge reglerne kun er erstatningsansvarlig, hvis SAS selv bærer ansvaret for forsinkelserne. Og det er endnu uvist, om SAS bærer skylden.

64.000 passagerer rammes af SAS-aflysninger søndag

Han fortæller om en sag, hvor Lufthansa pludseligt og uden varsel havde fyret et højt antal medarbejdere.

- Det blev de resterende medarbejdere så vrede over, at de gik i strejke. Her nåede Europadomstolen i sin dom frem til, at Lufthansa have handlet så tåbeligt, at selskabet selv var ansvarlige for aflysninger og forsinkelser. Og derfor blev Lufthansa dømt til at betale kompensation.

Jelsøe siger, at flyselskaber ellers typisk slipper for at kompensere passagerer, når aflysninger og forsinkelser skyldes varslede overenskomstmæssige konflikter.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Men altså kun, hvis selskabet er uden skyld, fordi selskabet har gjort, hvad det kunne for at opnå et forlig.

Forbrugerrådet Tænk kan ikke vurdere, om SAS i den aktuelle pilotstrejke-krise er ansvarlig og dermed forpligtet til at kompensere passagererne.

Det skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgøre. Styrelsen skriver på sin hjemmeside:

’Når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer afgørelse i klager over flyrejser sker det altid på baggrund af en vurdering af den konkrete sag. Af samme grund vil en vurdering af strejken i SAS først kunne ske, såfremt styrelsen modtager klager fra berørte passagerer.’

Jelsøe opfordrer passagerer til at klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis SAS afviser at betale kompensation.

Folk skal ikke bare tage SAS’ afvisning til efterretning, opfordrer han.

- Så må vi ses, hvad styrelsen finder frem til.

Synes Forbrugerbrugerrådet Tænk, at SAS-kunderne skal kompenseres?

- Passagerne kan ikke bruge til noget, hvad nogen synes i denne sag. For det handler desværre om jura, så vi ønsker ikke at skuffe folk ved at give dem falske forhåbninger. Vi synes faktisk at reglerne er o.k. Hvis selskabet har skyld for, at flyene ikke kommer i luften, skal de hoste op. Hvis ikke, de har skylden, bør de ikke kompensere.

I lighed med en stor jungle af firmaer, som forsøger at score procenter af din kompensation, behandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen klager over forsinkede eller aflyste flyrejse, når flyselskabet har afvist din klage. Styrelsens klagebehandling er gratis.