Forbud mod festivaler og markeder til og med august

Her følger tiltagene og de forskellige faser, som regeringen planlægger:

- I 'den første fase' kan de mindste komme i vuggestue, børnehaver, fritidsinstitution og skole. Det drejer sig om skoleelever fra 0. til 5. klasse.

Børn og voksne skal være så meget ude, som det kan lade sig gøre. De skal holde afstand, der skal gøres rent, og er man syg, skal man blive hjemme.

- Privatansatte kan i et vist omfang møde på arbejde igen, forudsat at det foregår sundhedsfagligt forsvarligt.

- Gymnasiale uddannelser for elever på de afsluttende niveau genåbnes, for at de kan afslutte deres uddannelse til sommer. Det gælder for 3.g, 2.hf, eux-elever og ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser).

Fremover:

- Samtidig bliver lukningen af flere virksomheder forlænget. Det sker, for at alle dele af samfundet ikke åbner samtidig.

- Regeringen vil eksempelvis forlænge lukningen af caféer, barer, restauranter, frisører og massører i fire uger frem til 10. maj.

Hvornår disse skal åbnes igen, vil regeringen se nærmere på i den 'næste fase' af genåbningen af Danmark.

- Ungdomsuddannelserne holdes fortsat fysisk lukket.

/ritzau/