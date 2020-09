Forbyder at rasle til Halloween: Frygter coronasmitte

Det bliver forbudt at rasle på Allehelgensaften i Los Angeles på grund af coronasmitten. Sundhedsstyrelsen i Danmark afviser, at de kommer til at lave retningslinjer for dansk Halloween

31. oktober er det fast tradition i USA og efterhånden også i mange andre lande, at børn går på gaden iført uhyggelige udklædninger og banker på dørene for at fylde lommer og græskarhoveder med slik.

Men i år bliver det forbudt at rasle til Halloween i hele det amerikanske amt Los Angeles i Californien, som dermed kan se frem til en historisk anderledes Halloween. Det skyldes risiko for coronasmitte.

Det skriver amtets institut for folkesundhed i en pressemeddelelse.

'Dør til dør 'trick or treating' er ikke tilladt, fordi det kan være meget svært at sikre en ordentlig afstand på verandaer og ved hoveddøre, især i nabolag, som er populære,' skriver de blandt andet.

Det præciseres samtidig, at 'truck or treating', hvor børn i stedet går fra bil til bil, heller ikke er tilladt.

Det er heller ikke tilladt at holde fest med personer udenfor ens egen husstand i forbindelse med Halloween, ligesom også Halloween-karnevaller og festivaler er forbudte.

Det er dog i orden at deltage i filmaftener med Halloween-tema i drive in biografer, ligesom det er også lovligt at spise på udendørsrestauranter, der serverer Halloween-menuer.

Fester og konkurrencer, der foregår online, er også tilladte. Det samme er bilparader, der overholder regler om afstand og hygiejne.

Ingen specifikke danske retningslinjer

Ekstra Bladet har spurgt Sundhedsstyrelsen, om de kommer til at lave retningslinjer i forbindelse med Halloween i Danmark, der efterhånden er blevet en stor begivenhed for mange danske børnefamilier.

Det afviser styrelsens presseafdeling med henvisning til, at de i stedet vil lave retningslinjer for private arrangementer generelt.

Sidste år gennemførte Coop en undersøgelse blandt danskerne om deres vaner i forbindelse med Halloween. Her svarede 26 procent af danskere med hjemmeboende børn, at de plejede eller forventede at gå ud og rasle 31. oktober.