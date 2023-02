Forbyder dragshows på offentlige steder

Fjerboaer, højt humør og spændende udklædninger er nu blevet forbudt i den amerikanske delstat Tennessee.

Republikanerne kæmper lige nu for at begrænse dragartisters muligheder i mindst 15 delstater.

Det skriver Reuters.

Både dragartister og borgerrettighedsgrupper fordømmer de foreslåede drag-regler og mener, at de er forfatningsstridige, overflødige i henhold til eksisterende uanstændighedslove og vil føre til yderligere chikane og vold mod homoseksuelle og transkønnede.

De ser lovforslagene som en del af en republikansk indsats for at fremme love, der begrænser LGBT-personers adfærd over hele landet.

Formålet er, i følge tilhængerne af lovforslaget, for at beskytte børn.

Republikaneren Chris Todd sagde, at han støttede lovforslaget i Repræsentanternes Hus efter at have søgt en retskendelse om at stoppe et familievenligt dragshow under en LGBT Pride-begivenhed i en park i Jackson, som han mente var en form for børnemishandling.

Straffen vil efter første lovovertrædelse give en forseelse, og en efterfølgende lovovertrædelse vil kunne give en straf på mellem et og seks års fængsel.

I samme ombæring stemte Senatet også for at at sende et lovforslag til guvernøren, der forbyder læger at medicinsk hjælpe med at gennemføre kønsskifte til mindreårige.