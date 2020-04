Forbyder forsamlinger på mere end 500 frem til 1. september

Regeringen har netop defineret, hvad en større forsamling dækker over. Det betyder, at loftet for store forsamlinger bliver på 500 personer frem til 1. september

Regeringen fastsætter grænsen for store forsamlinger frem til og med august. Loftet bliver på 500 personer. Det oplyser Sundhedsministeriet til Ritzau.

I første omgang fremgik det, at TV2 havde fået oplyst, at forsamlingsforbuddet var blevet hævet fra 10 til 500 personer fra 10. maj. Det viser sig ikke at være korrekt.

Der er blot tale om en fastsættelse af en øvre grænse for større forsamlinger.

Det får dog ingen praktisk betydning i første omgang, da forbuddet mod at samles mere end ti personer fortsat gælder.

Det blev fredag forlænget og gælder indtil videre frem til 10. maj.

- Beslutningen træffes som følge af sundhedsmyndighedernes vurdering af, at det fortsat er usikkert, hvordan coronaepidemien vil udvikle sig i Danmark over de kommende måneder, skriver Sundhedsministeriet i et skriftligt svar til DR.

