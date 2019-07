Forbyder kvinder at skjule ansigtet

Burka og niqab hører ikke hjemme i Nord- og Vestafrika.

Det er den besked, som lyder fra stadig flere muslimske lande i Afrika, som inden for de seneste år har forbudt eller indført restriktioner for islamiske klædedragter med fuld ansigtsdækning af kvinder.

Senest er det Tunesiens regeringsleder, Youssef Chahed, som har bebudet et forbud mod niqab i offentlige bygninger, skriver Kristeligt Dagblad mandag.

Det sker, efter at landet er blevet ramt af det tredje selvmordsangreb på to uger, da en mand blev skudt af politiet under et forsøg på at sprænge sig selv i luften i udkanten af hovedstaden, Tunis.

Tunesien er dermed det tredje muslimske land i Nordafrika, som beslutter at indføre restriktioner for at begrænse udbredelsen af de mellemøstlige klædedragter, der ikke er en lokal muslimsk tradition.

Sidste år indskærpede den algeriske regering et lignende forbud mod at bære fuld ansigtsdækning i offentlige administrationer.

Tidligere har Marokko forbudt salg og produktion af burkaer, uden at det står klart, om forbuddet også gælder niqabben.

Også syd for Sahara, hvor en række Sahel-lande i stigende grad er truet af jihadistiske terrorgrupper, har regeringerne inden for de seneste år forbudt niqab.

Boko Haram, som især hærger i det nordlige Nigeria og blandt andet er kendt for massebortførelser af skolepiger, trænger jævnligt over grænsen til nabolandene Tchad og Cameroun.

Tchad var netop det første land syd for Sahara, som greb til et forbud i 2015 efter det første selvmordsangreb i landets historie begået på et marked af en mand, der havde skjult sprængstoffet under en burka.

Forbuddet vakte dengang stort set ingen modstand, hvilket er blevet udlagt som et resultat af Boko Harams blodige fremfærd.

Siden har også Cameroun og Senegal bebudet forbud i specifikke områder af landene.