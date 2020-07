Fordobling af smittede på slagteri: 32 testet positive

Yderligere 16 er blevet testet positive for coronavirus på Danish Crowns slagteri i Ringsted, der er ramt af et udbrud.

Samlet er antallet af smittede dermed fordoblet til 32. Det oplyser Danish Crowns pressechef, Jens Hansen.

- Vi har 16 nye smittede det seneste døgn. De nye smittetilfælde er kontaktpersoner til personer, som blev konstateret smittet tidligere på ugen, men det er selvfølgelig alvorligt, siger Jens Hansen.

Onsdag oplyste slagterikoncernen, at tre ansatte var smittet - det første tilfælde blev kendt søndag.

Efterfølgende har de danske sundhedsmyndigheder opstillet et mobilt testcenter på slagteriet for hurtigere at kunne teste de ansatte.

Torsdag morgen er man begyndt at teste de ansatte på slagteriet.

Danish Crown forventer, at man i starten af næste uge har fået testet alle ansatte og fået resultater tilbage.

Slagteriet i Ringsted har omkring 900 ansatte. De vil fremover blive testet ugentligt de næste syv uger for at få udbruddet under kontrol.

Mere end 100 ansatte på slagteriet er hjemsendt, fordi de har været i tæt kontakt med en eller flere smittede.

Slagteriet i Ringsted slagter normalt 35.000 svin pr. uge. Danish Crown har måttet skrue produktionen ned på halv kraft.

- Vi har kørt på halv kraft siden tirsdag. Det er ærgerligt, at det giver os udfordringer med at rykke slagtninger til andre slagterier, men vores fokus er først og fremmest på vores ansattes sundhed, og at vi kan få inddæmmet udbruddet, siger Jens Hansen.

