Fordømte Trumps køretur: Nu er han fjernet

En køretur væk fra hospitalet, mens Donald Trump havde coronavirus, fik dr. James Phillips til at kritisere præsidenten. Nu har han fået sparket

Donald Trump er en mand, der ikke er bleg for en god omgang politisk skuespil.

Det viste han i oktober, da han pludselig skulle ud at køre, mens han var smittet med coronavirus.

I sin sorte, skudsikre bil kørte præsidenten en kort tur væk fra Walter Reed Medical Center, hvor han var indlagt for at blive behandlet for coronavirus.

Med ham i bilen sad flere personer, der blev udsat for smitte.

Her vinker en coronaramt Donald Trump ud til folket. Foto: Ritzau Scanpix/Cheriss May

Bukker under: 'Snotforkælet møgunge'

Og det fik flere læger til at kritisere præsidenten for at være uforsigtig. Heriblandt dr. James Phillips, som er leder for katastrofemedicin ved George Washington University og nu tidligere ansat ved Walter Reed Medical Center.

Han er nemlig ikke længere ansat. Det skriver han på Twitter.

Forbløffende ansvarlighed

Ifølge CNN og CBS News er årsagen til, at dr. James Phillips ikke længere er ansat på Walter Reed Medical Center, følgende kommentar:

'Præsidentens firehjulstrækker er ikke blot skudsikker, men også hermetisk aflukket i tilfælde af et kemisk angreb', skriver han på Twitter.

'Risikoen for at overføre covid-19 derinde er så stor, som den kan blive, bortset fra ved sundhedsmæssige indgreb. Uansvarligheden er forbløffende. Mine tanker går til Secret Service, som er tvunget til at spille med.'

Flere andre læger bakkede dengang dr. James Phillips op. Til NBC News sagde Esther Choo, som er læge og professor ved Oregon Health and Science University, dette:

- Det gør mig rasende at se ham i nærkontakt med andre i den bil, siger Choo.

Turen godkendt

Ifølge talsmand for Det Hvide Hus Judd Deere var der blevet taget 'passende' forholdsregler for at beskytte Trump og hans ansatte. Der var blandt andet smitteværn, forklarer han.

- Turen var blevet godkendt af det medicinske personale som sikker at gennemføre, sagde Judd Deer dengang ifølge AFP.

Den amerikanske præsident endte med at være indlagt i tre dage med coronavirus, og her fik han blandt andet en medicin-cocktail, der bestod af Dexamethason og rRemdesivir. Donald Trump kom sig 100 procent over virussen.

