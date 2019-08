Forelsket og forvirret: Hvad med min bistand hvis vi flytter sammen?

Hej Puk

Jeg er i den lykkelige situation, at min kæreste og jeg, der har været sammen i et par år, vil flytte sammen. Han vil gerne flytte hjem til mig, da jeg har mest plads og bor billigst.

Men jeg er på kontanthjælp, og han flytter hjem til mig, så kan jeg ikke længere få kontanthjælp på grund af den gensidige forsørgelsespligt.

Men en ven til min kæreste siger, at den regel er afskaffet – at der ikke længere er gensidig forsørgerpligt.

Jeg må indrømme, at jeg er lidt forvirret! For som jeg læser det på internettet, så ser det ud, som om reglen stadig er der, og jeg tør ikke sige ja til at flytte sammen, før jeg er 100 procent sikker på, at reglen om gensidig forsørgelse ikke længere gælder.

Kan du hjælpe med at få det endeligt opklaret?

Med venlig hilsen

S og K

Hej S og K

Tillykke med kærligheden.

Din kærestes ven har næsten ret. Den gensidige forsørgerpligt i kontanthjælpssystemet er delvist ophævet og afskaffet.

Begrebet gensidig forsørgelsespligt betyder, at hvis den ene i et samlevende par modtager kontanthjælp, har parret pligt til at forsørge hinanden – ligesom hvis parret var gift. Konkret betyder det, at hvis man bor sammen med sin kæreste, og han eller hun har en formue eller en indtægt over et vist beløb, som de begge kan leve af, har ingen af parterne ret til kontanthjælp.

Den måde at tænke samlivsforhold på er meget forældet – det hører fortiden til, at man som familie og par var økonomisk afhængig af hinanden. I dag lever vi mere og mere som individer og har ikke de samme opfattelser af kønsroller og samlivs- og familiestrukturer – og heldigvis for det.

Derfor opfattede mange det som et overgreb, at man i kontanthjælpssystemet havde gensidig forsørgerpligt for alle – både samlevende og gifte par.



Socialrådgiver Puk Sabber bestyrer den sociale brevkasse. Foto: Jakob Boserup

i forbindelse med finansloven for 2015 blev den gensidige forsørgelsespligt derfor afskaffet i kontanthjælpssystemet for samlevende. Aftalen blev fuldt indfaset i 2016, mens 2015 var et overgangsår, hvor tilbagerulningen dog havde virkning.

Den gensidige forsørgerpligt gælder dog stadig for samlevende, gifte par, der modtager kontanthjælp. Det er derfor, jeg skriver, at den næsten er afskaffet.

Derudover er pensionister og førtidspensionister fortsat 100 procent underlagt den gensidige forsørgerpligt – både samboende og gifte. I min optik er det er meget overset problematik i velfærdssystemet, da gruppen af pensionister i sagens natur ofte er ældre, svækkede eller syge, der har fået førtidspension grundet alvorlig og varig funktionsnedsættelse.

At denne i forvejen meget udfordrede gruppe af mennesker stadig ikke er blevet fritaget for den gensidige forsørgerpligt, er en skamplet på vores velfærdssystem!

Men for jer er der ingen problemer i, at I flytter sammen.

Held og lykke.

Med venlig hilsen Puk