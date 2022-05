Forening: Fredet havørn dræbt af skud

En havørn blev i begyndelsen af maj fundet død på Lolland med hagl i kroppen.

Det oplyser Dansk Ornitologisk Forening, DOF, i en pressemeddelse.

Havørnen er fredet, hvorfor sagen er blevet meldt til politiet, skriver de.

Ifølge DOF var det en landmand, der gjorde det triste fund på sin ejendom. Han tog kontakt til en lokal ornitolog, og Naturstyrelsen blev orienteret.

Den døde havørn blev afhentet og kørt til undersøgelse hos en dyrlæge. Her viste røntgenbilleder, at der var hagl i kroppen på fuglen, ligesom den også havde sår på kløerne, der kan stamme fra hagl.

- Det er helt utilstedeligt, at endnu en havørn er blevet skudt. Vi afventer grundige undersøgelser, men vi må antage, at haglene har dræbt havørnen, siger formand i Dansk Ornitologisk Forening Egon Østergaard.

- Det er ualmindelig trist, at vi gang på gang skal se vores fredede rovfugle blive ofre for uvidenhed, fortsætter han.

Unger kan være døde

Ifølge Kim Skelmose, leder af DOF's Projekt Ørn, er det langtfra utænkeligt, at forbrydelsen har haft flere ofre.

- Den skudte ørn var voksen, så det er ganske sandsynligt, at den kan være ynglende på dette tidspunkt.

- Der er altså potentielt også et kuld unger i en rede et sted, der nu er gået til, siger han.

Også Danmarks Jægerforbund tager kraftigt afstand fra det formodede ørnedrab.

- Drab på fredede dyr er totalt uacceptabelt, og det strider imod alt, hvad jagten og jægerne i Danmark står for, siger formand for Danmarks Jægerforbund Claus Lind Christensen.

- Men jeg må jo erkende, omend hvor smerteligt det er, at der er nogle mennesker med jagttegn, som aldrig burde have haft det, fortsætter han.

- Det, de mennesker foretager sig, når de tager loven i egen hånd, er så skadeligt for jagtens opbakning og anseelse, at jeg på det allerkraftigste må opfordre alle med viden om sagen til at gå til politiet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi. De bekræfter, at de modtog en anmeldelse om en skudt havørn 16. maj, og at de efterforsker sagen.