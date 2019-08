Forening: Indfør id-kontrol på netporno i Danmark

I Storbritannien skal man snart vise pas, kørekort eller andet id for at kunne se porno. Foreningen Mediesundhed for Børn & Unge mener, at Danmark bør indføre samme lov

Danmark bør følge Storbritanniens eksempel og indføre id-begrænsning på pornohjemmesider, mener Mediesundhed for Børn & Unge. Det skriver Politiken.

For at få adgang til porno i Storbritannien skal brugere fremover kunne fremvise pas, kørekort, kreditkort eller en anden form for officielt anerkendt id. Loven har til formål at forhindre, at børn og unge under 18 år kan se porno på sider som Pornhub og Redtube.

Loven er blevet vedtaget og træder i kraft om seks måneder. Da vil hjemmesider, som ikke lever op til den nye pornolov, risikere at få bøder på op mod 250.000 pund, hvilket svarer til cirka to millioner danske kroner. Kan hjemmesiderne ikke dokumentere, at de opholder loven, bliver det også muligt for myndighederne at lukke dem, skriver Politiken.

Vi har et ansvar

Formand for Mediesundhed for Børn & Unge Heidi Als Ringheim fortæller til Ekstra Bladet, at foreningen mener, de voksne har et ansvar over for især små børn.

- Ifølge undersøgelser har de fleste børn på 10 eller 11 år set porno, enten med vilje, ved et uheld, eller fordi nogen har vist dem det. Det kan for eksempel være en klassekammerat, siger Ringheim.

Forslaget om at indføre id-kontrol på pornohjemmesider handler i høj grad om at beskytte børn op til 12-årsalderen.

- Det er især de mindre børn, vi bekymrer os for. Deres hjerne er ikke modnet nok til at kunne indtage den stimulation og de idéer, billeder og tanker, som pornoen giver.

Heidi Als Ringheim kan ikke se problemet i at indføre id-kontrol.

- Hvis man som jeg har oplevet at have en ung dreng mellem hænderne, som er deprimeret og selvmordstruet og ikke kan finde ud af at leve sit liv på grund af det her, så virker id-begrænsning altså ikke så slemt, siger hun.

Heidi Als Ringheim sammenligner pornoafhængighed med at være afhængig af alkohol eller stoffer. - Jo mere porno man ser, des mere påvirker det en. Foto: Shutterstock

Porno kan give traumer

Ifølge Heidi Als Ringheim er der mange mulige risici, når børn bliver udsat for porno. Gennem sit arbejde oplever hun, at bekymrede forældre ringer ind til deres rådgivningslinje for at søge råd til, hvordan de skal håndtere, at deres børn er stødt på pornografisk indhold på internettet. I flere tilfælde hører Ringheim endda om børn, som har ændret adfærd efterfølgende.

- Børn er kun få klik væk for at ende inde på noget pornografisk på internettet, siger hun.

Og det kan have konsekvenser.

- Hvis børn bliver udsat for porno, kan det forvrænge deres forståelse af, hvad sex og relationer er, og hvordan de skal forholde sig til for eksempel deres forældre, fortæller Ringheim.

- Det kan føre til, at drenge udvikler urealistiske forventninger til kvinder senere i livet og begynder at se kvinder som objekter. Det kan forårsage hyperseksualitet i en tidlig alder, hvilket kan ende i overgreb på andre børn. Og det kan forårsage angst, depression og endda traumer.

Porno afspejlet i samfundet

Heidi Als Ringheim siger, at Mediesundhed for Børn & Unge ser en sammenhæng mellem samfundets forbrug af porno og sager som Umbrellasagen, hvor over 1000 unge blev sigtet for distribution af børneporno. Også de meget omdiskuterede 'puttemiddage' trækker tråde til pornokultur.

- Vi har en subkultur, hvor det er helt normaliseret, at unge ser porno. Men der er ikke nogen, der snakker med dem om det. Og det er et problem, siger Ringheim.

- Det her forslag skal ikke ses som forbud, censur eller kontrol. Det handler om at beskytte vores børn.

Mediesundhed for Børn & Unge har sendt en invitation til sundhedsminister Magnus Heunicke om at deltage i en dialog om børn, unge og porno. Sundhedsministeriet bekræfter, at de har fået invitationen, men at sundhedsministeren ikke har taget stilling til den endnu.