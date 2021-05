Forening revser politikere: Sæt jer nu ind i jeres egne regler!

De strammede regler om familiesammenføring er så komplicerede, at politikerne ikke engang selv kan finde ud af, hvem de egentlig rammer. Og det er et stort problem.

Sådan lyder det fra foreningen Ægteskab Uden Grænser i kølvandet på Ekstra Bladets dækning af reglerne.

- Vi har snakket med flere politikere, som helt seriøst mener, at de nye integrationskrav og bankgarantien er indført for at sætte en begrænsning på, hvor mange flygtninge der kommer til Danmark. Men de krav har absolut intet med flygtninge at gøre, og de skal slet ikke leve op til dem, siger Kim Pedersen Nyberg, der er seniorrådgiver i foreningen.

- Det ville være fint, hvis vores politikere oppede sig en lille smule og satte sig ind i, hvilke krav der rammer hvem, for lige nu er der ingen logik, der skal bare strammes, siger han.

Kim Pedersen Nyberg har været rådgiver i snart 14 år. Han forklarer, at der er masser af eksempler på krav og regler, der ikke giver meget mening.

Køb ind hver dag eller bliv afvist

Hvis man søger om familiesammenføring efter EU-reglerne, skal man være opmærksom på, at ens ansøgning for eksempel kan stå og falde med dokumentationen for ens indkøbsvaner.

Det var også et af problemerne for danske Carsten Würtz, der havde boet og arbejdet i Spanien, men ikke kunne bevise det over for SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration).

- Hvis man kun har købt ind to gange om ugen, så vil SIRI ikke finde det bevist, at man har været i det pågældende land i de andre dage. Derfor skal man købe ind hver dag og kunne bevise, at man rent faktisk også har gjort det. Man er nødt til at leve efter reglerne for at leve op til dem, siger Kim Pedersen Nyberg.

Når man søger om familiesammenføring efter de danske regler, er der endnu flere eksempler på 'fuldstændigt vanvittige' krav, som ikke er forklaret godt nok, mener foreningen. Især de nye integrationskrav, hvor man skal leve op til fire ud af seks krav, gør mange forvirrede.

Kim har i snart 14 år rådgivet dansk-internationale par om familiesammenføring. Foreningen Ægteskab Uden Grænser hjælper cirka 1000 par om året. Foto: Ægteskab Uden Grænser

Familiesammenført med staten

Som eksempel nævner Kim Pedersen Nyberg reglen om, at den danske statsborger i parret skal have været under uddannelse i mindst seks år, og at mindst et af årene skal være en fuldtidsuddannelse ud over grundskolen.

- Her opfatter mange det naturligt nok sådan, at de resterende fem år også skal være på en form for uddannelse, fordi man ikke opfatter grundskolen som en uddannelse. Men de fem år kan sagtens være fra 9. klasse, siger han.

- Hvad ser du som det største problem ved de danske familiesammenføringsregler?

- Hvis man kigger virkelig nøje på de her forskellige krav, der stilles i udlændingeloven, hvor mange af de krav handler så om forholdet mellem to mennesker? Nul. Det er der nul krav, der gør. Det hele handler om at opfylde administrative krav over for staten. I dag bliver vi ikke familiesammenført med vores ægtefælle, vi bliver familiesammenført med staten.

- Det, folk skal leve op til, er meget symbolsk, og det siger ikke ret meget om deres situation som par, siger Kim Pedersen Nyberg.