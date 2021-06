Forening vil have demensområdet undtaget fra strejke

Omkring 5000 sygeplejersker landet over strejker mandag på tredje døgn.

Det rammer blandt andet operationer på landets sygehuse.

Men det sætter også behandlingen af demensramte tilbage, lyder det fra Alzheimerforeningen.

Foreningen har rettet henvendelse til Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner for at få undtaget demensområdet på samme måde som for eksempelvis kræft- og coronaområdet.

- Hver eneste uge tæller. Og en konflikt, der forsinker demensudredning og udsætter opfølgning på en demensudredning på ubestemt tid, vil få negativ indflydelse for alt for mange patienter og pårørende, skriver Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen.

Blandt de strejkeramte enheder er fire steder, hvor sygeplejersker er med til at stille diagnosen demens.

Det gælder Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, Demensklinik Fyn, Hukommelsesklinik Slagelse og Medicinsk Ambulatorium Kolding Sygehus.

De fire udredningsenheder står ifølge Alzheimerforeningen for flere end 25 procent af de knap 10.000 årlige udredninger for demens i Danmark.

- Vi har naturligvis forståelse for, at den danske model på arbejdsmarkedet indebærer risiko for konflikt, og at en konflikt på sundhedsområdet kan få negative konsekvenser for patienter, skriver Alzheimerforeningen.

Men foreningen finder det 'meget uheldigt', at man ikke har undtaget 'de allermest sårbare patienter'.

Alzheimerforeningen frygter også, at personer med demens på plejecentre bliver ramt af konflikten.

Der er ifølge foreningen 1326 beboere på de plejehjem, som er udtaget til konflikten.

- Demenspatienter, der modtager behandling, pleje og omsorg på plejehjem, der er omfattet af konflikten, vil på tilsvarende vis få en øget risiko for alvorlige og uoprettelige negative følger af den manglende behandling, pleje og omsorg under konflikten, skriver Nis Peter Nissen.