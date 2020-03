Foreningen bag Din Tøjmand-kæden er gået konkurs

Indkøbsforeningen bag tøjkæden Din Tøjmand er gået konkurs.

Det fortæller Thomas Hagerup, der indtil nu har været administrerende direktør for Dress Partner, som indkøbsforeningen hedder.

Din Tøjmand har omkring 100 tøjbutikker i Danmark, der er ejet individuelt.

Hver enkelt butik har ejet en del af foreningen, men vil ikke blive direkte berørt af konkursen.

Dress Partner står blandt andet står for indkøb af tøj på vegne af de 100 butikker og har garanteret for betalinger til leverandørerne.

Men på grund coronavirussen er enkelte butikker blevet hårdt presset og forventes ikke længere at kunne betale deres regninger til Dress Partner. Derfor har foreningen selv valgt at erklære sig konkurs.

- Vi har normalt godt kunnet håndtere en enkelt eller to dårlige betalere ad gangen.

- Men når Danmark lukker ned, og der sker et massivt fald i detailomsætningen på én gang, så kan vi se, at vi vil få flere dårlige betalere på én gang, og det kan vi ikke klare, siger Thomas Hagesen.

- Vi var i forvejen lidt presset, så der har ikke skullet så mange til, før vi ikke længere kunne betale, siger han.

Han forklarer, at beslutningen er taget for ikke at risikere, at alle de gode butikker bliver ramt af problemer hos enkelte.

- Langt de fleste Din Tøjmand-forretninger er sunde og gode forretninger, som også er sunde og gode i morgen.

- Vi vil ikke risikere, at de enkelte dårlige betalere river alle de gode og sunde butikker med i faldet, siger Thomas Hagesen.

Varemærket 'Din Tøjmand' er nu i konkursboet i Dress Partner, og det er muligt, at det bliver købt ud.