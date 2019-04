Forfærdelig oplevelse: Familie fandt skjult kamera i en Airbnb-bolig

En familie fra New Zealand, der er på rundrejse i Europa, fik sig en foruroligende oplevelse, da de i dagligstuen i en Airbnb-bolig i byen Cork i Irland opdagede et skjult kamera, der live-filmede alt, hvad de foretog sig i boligens dagligstue.

Nealie og Andrew Barker fra Auckland var midtvejs på en 14 måneders tur rundt i Europa sammen med deres fire børn samt en niece, da de gjorde den skræmmende opdagelse.

Da familien havde pakket ud, ville IT-eksperten Andrew Barker lige foretage en scanning af boligens WI-FI. Scanningen afslørede et kamera, og samtidigt fandt Andrew Barker ud af, at hele familien oven i købet blev filmet live. Fra vinklen på optagelserne på live-videoen fandt familien frem til det skjulte kamera, der var gemt i en røgalarm.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Og Nealie Barker har også lagt et opslag ud på Facebook, hvor hun i detaljer beskriver sagen:

- Jeg fik et chok. Det var en forfærdelig følelse, fortæller Nealie Barker til CNN og tilføjer, at hun efterfølgende kontaktede Airbnb for at fortælle om det skjulte kamera:

- De havde slet ingen råd til os. Der var en pige, der fortalte os, at hvis vi aflyste indenfor 14 dage, ville vi ikke få vores penge tilbage.

Herefter ringede ægtemanden Andrew Barker til ejeren af Airbnb-boligen. Men da han blev konfronteret med, at familien havde fundet et skjult kamera, slukkede han bare telefonen. Senere ringede han dog tilbage til Andrew Barker og insisterede på, at kameraet i dagligstuen var det eneste skjulte kamera i boligen.

Familien flyttede herefter til et nærliggende hotel og ringede igen den følgende dag til Airbnb.

- De kunne stadig ikke forstå, hvor seriøs vores henvendelse var. De betragtede stadig hele sagen som en aflyst booking. Men senere lovede Airbnb's sikkerhedsteam at foretage en undersøgelse, og ejeren af boligen blev midlertidigt suspenderet fra deres liste med Airbnb-boliger.

Da Nealie Barker to uger efter igen kontaktede Airbnb fortalte firmaet, at ejeren var blevet frikendt i sagen og igen var kommet på listen over Airbnb-boliger.

Nealie Barker er vred og skuffet over Airbnb's behandling af den alvorlige sag om det skjulte kamera. (Foto: Privatfoto)

Det var først, da Nealie Barker lagde et opslag om sagen ud på sin Facebook, der spredte sig til medierne i New Zealand, at Airbnb reagerede. Og nu blev ejeren permanent slettet fra listen over Airbnb-boliger.

Airbnb har sagt følgende til CNN om sagen:

'Sikkerhed og privatliv er vores prioritet. Ifølge vores politik er det strengt forbud at have skjulte kameraer i Airbnb-boliger. Og vi tager anmeldelser og overtrædelser ekstremt alvorligt. Vi har permanent fjernet den omtalte ejer fra vores platform', lyder udtalelsen fra Airbnb, der slutter således:

'Vores behandling af denne dag har ikke levet op til de standarder, vi sætter for os selv. Vi har undskyldt overfor familien. Og de har fået refunderet udgiften for deres ophold'.