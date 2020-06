Forfærdeligt: Det burde vi have undgået

Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell har haft et par aldeles hårde måneder i spidsen for Sveriges håndtering af coronavirus-udbruddet.

Og nu er han også hård ved sig selv.

I et interview med svenske P1 fortæller den 64-årige svensker, at han undervurderede problemerne i ældreplejen i Sverige.

- Vi troede, at vores alderssammensætning i samfundet betød, at vi kunne undgå den situation, som vi så i Italien, da de ældre generationer ofte lever sammen dernende, men det viste sig at være en stor fejl. Dødstallet steg dramatisk.

- Selvfølgelig ville jeg ønske, at vi havde været endnu tydeligere og klaret os bedre, for de dødstal vi ser i Sverige er forfærdelige og burde være undgået, siger Anders Tegnell.

Foto: Magnus Andersson/TT News Agency/Ritzau Scanpix

Samtidig peger han på problemer i hjemmeplejen og på plejehjemmene som den største årsag til de høje dødstal.

Tirsdag blevet der registreret yderligere 39 døde med coronavirus i Sverige, og dermed er i alt 5161 personer døde med Covid-19.

Det totale antal af smittede i Sverige er nu på 60.837, hvilket er en stigning på 1905 siden mandag. Dog fremhæver talspersoner for de svenske sundhedsmyndigheder, at det daglige dødstal er faldende fra dag til dag.

I alt er der nu indlagt 459 patienter på Sveriges intensivafdelinger. 200 af dem behandles for Covid-19, hvilket er et lavere antal end i sidste uge.

