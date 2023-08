Forfærdet over verdenskendt gigant: Ulovligt!

America First League kræver Kellogg's gransket. Den højreorienterede organisation mener, at gigantens 'woke' metoder er ulovlige

Folkene bag America First League er vrede. Meget vrede. Og den er rettet imod det verdenskendte amerikanske selskab Kellogg Company.

Den højreorienterede amerikanske organisation, der er drevet af den tidligere Trump-rådgiver Stephen Miller, mener, at Kellogg's bryder loven via den måde, som de reklamere på.

Helt konkret har morgenmadsmastodonten blandt andet brugt dragqueen RuPaul i en kampagne om til en Pride-fejring. Og det er altså blevet for meget for Miller og co.

'Ledelsen har forladt firmaets familievenlige markering for i stedet at politisere og seksualisere deres produkter', lyder det ifølge Reuters.

Dårlig undskyldning

Derfor har de nu bedt Equal Employment Opportunity Commission (EEOC red.) om at granske dele af Kellogg's markedsføring.

Advokat for AFL, Reed Rubenstein, mener desuden, at virksomheden bruger ulovlig diskrimination i deres ansættelsesproces .

- Den er baseret på ligestilling, men det er bare en dårlig undskyldning for at diskriminere, siger han.

Kelloggs Compnay tager foreløbigt anklagerne med ophøjet ro og afviser.

- Hos Kellogg's er det vores mål at repræsentere forskelligheden hos vores kunder og at styrke en omfavnende kultur', lyder svaret til Reuters.