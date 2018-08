Forfatter med voldsom anklage: Nu er han fundet død

En sydafrikansk forfatter, som beskyldte flere sydafrikanske ministre for pædofili, er fundet død. Det ligner et selvmord, men familien tvivler

Børn lokket ud på en øde ø. Prominente politikere beskyldt for pædofili. Et mystisk dødsfald.

Forfatteren Mark Minnie blev 13. august fundet død, kun otte dage efter at hans bog 'The Lost Boys of Bird Island' udkom i Sydafrika. I første omgang lød det, at der var tale om selvmord, men nu efterforsker de sydafrikanske myndigheder dødsårsagen. Det skriver flere sydafrikanske medier heriblandt TimesLive.

I bogen anklager den 57-årige forfatter flere tidligere sydafrikanske ministre for at have drevet en pædofiliring siden 1980'erne. Små børn blev angiveligt transporteret i båd og militærhelikoptere til den lille ø Bird Island nær Sydafrikas vestkyst for at blive voldtaget. Efterfølgende blev de truet til at tie.

På Bird Island blev børn angiveligt voldtaget af flere tidligere sydafrikanske ministre. Foto: All Over Press

Muligt mord

Liget af forfatteren blev fundet i en lade nær Port Elizabeth. Mark Minnie havde tilsyneladende skudt sig selv i hovedet og efterladt en selvmordsnote. Mark Minnie var ikke ejer af pistolen.

Hans familie står fortvivlet tilbage.

- Mark elskede livet. Der ingen af os (hans famile, red) der tror på, at han tog sit eget liv. Jeg ønsker, at alle skal vide, at der ingen tvivl om, at Mark blev myrdet, fortæller familiemedlemmet Tersia Dodo.

Også Mark Minnies bogforlag sår tvivl om hans pludselige død.

- I ugen op til Mark Minnies død har intet tydet på, at han ville gøre skade på sig selv. Han var derimod meget begejstret over bogens lancering, siger talsmand fra bogforlaget Tafelberg.

I en lade nær Port Elizabeth blev Mark Minnie fundet død. Foto: Getty Images

De anklagede

Angiveligt har fire tidligere ministre drevet pædofiliringen siden 1980'erne. Tre af dem er allerede døde, men en af dem er stadigvæk i live.

Mark Minnie bygger sine beviser på sin egen efterforskning. Han er tidligere politibetjent, og han har igennem de sidste 30 år kortlagt, hvordan de magtfulde ministre fik lokket børn ud på Bird Island.

Ministrenes familier forholder sig tavse.

Bogen udkom 5. august.