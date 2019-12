Forfatter raser: - Vi er trætte af små danske tissemænd

Den dansk/kinesiske forfatter Xinxin Ren Gudbjörnsson, der kom til Danmark fra Kina i 1991, er godt og grundigt træt af, at mange danske mænd med en lille penis angiveligt går efter asiatiske kvinder, fordi de tror på en fordom om, at asiatiske kvinder har små skeder.

Det skrev hun i en klumme om i Politiken for to dage siden med titlen 'Et råd til mænd i København: Lad være med at jagte os asiatiske kvinder, fordi I tror, vores underliv passer sammen'.

I klummen i Politiken skrev Xinxin blandt andet følgende:

'I mine unge dage, som er omkring 20 år siden, var jeg også på datingmarkedet. Her mødte jeg mænd med alle slags dillere. Men næsten fra den ene dag til anden ændrede billedet sig fuldstændigt. Mandeterapeuten Carl-Mar Møller havde nemlig udtalt sig til flere medier at »en lille pik skal have en lille kusse. Asiatiske kvinder har små kusser, og det er en af grundene til, at nogle danske mænd tager til Thailand og Filippinerne«. Pludselig måtte jeg pakke den ene lille diller op efter den anden. Og jeg måtte pakke dem pænt ind igen.'

Således skriver Xinxin og tilføjer:

'Carl-Mar Møller er muligvis ekspert udi sin egen diller, men han er ikke ekspert i kusser. Og slet ikke asiatiske kusser. Ligesom du ikke kan se på en mand og gætte størrelsen på hans diller, kan du heller ikke gætte størrelsen af en kvindes underliv.'

Xinxin Gudbjörnsson har været vært i tv-programmerne ‘Xinxin og de fortabte indvandrere’ og ‘Tigermor og lektiekuren’. (Foto: Privatfoto)

Ekstra Bladet har kontaktet XinXin Ren Gudbjörnsson for at komme et spadestik dybere ned i problematikken og høre, hvilke reaktioner Xinxin har fået på sin klumme:

- Blandt reaktionerne har mange udtrykt, at det er en banal klumme. En typisk reaktion for moderne mennesker. Når et problem ikke er deres eget, så er det banalt eller et ikke eksisterende problem. Men hele den her problematik er alvorlig ment, siger Xinxin og tilføjer:

- Jeg har fået masser af reaktioner fra asiatiske kvinder her i Danmark, der har taget det hele meget seriøst. En asiatisk kvinde har blandt andet skrevet, at hun nu har fået forklaringen på sine mange problemer, dengang hun datede.

I dag har XinXin ikke personligt selv problemer med at blive jagtet af danske mænd med små tissemænd.

- Problemet forsvandt, da jeg på et tidspunkt rejste til Island. Her havde de aldrig hørt om Carl-Mars fordomme om asiatiske kvinder. Jeg mødte også min ægtemand på Island. Dermed sluttede problemet, siger Xinxin, der dog mener, at problemet stadig eksisterer for en lang række andre asiatiske kvinder. Det fandt hun ud af under en sammenkomst med sine asiatiske veninder fornylig.

Se også: Hun har skrevet sexet datingroman: Få kærestehjælp af Søren Kierkegaard

Xinxin præsenterer her sin nye bog 'Den knap så unge mand'. (Foto: Privatfoto)

Vi jubler ikke over lille penis

XinXin ved i øvrigt ikke, om der er forskel på størrelsen af vagina på asiatiske kvinder og på vestlige kvinder.

- Jeg ved dog med sikkerhed, at vi asiatiske kvinder ikke er tilfredse med små penis'er. Vi står altså ikke og jubler over en penis på fem centimeter.

- Hvis vi nu forestillede os, at en mand havde skrevet en klumme om, at han var træt af at date kvinder med små bryster. Hvordan tror du, at det ville blive opfattet?

- Det kan ikke sammenlignes med min klumme. En mand kan jo se, om en kvinde har små bryster. Så han kan lade være med at kontakte kvinder med små bryster. Men man kan ikke se på en mand med tøj på, om han har en stor eller lille penis. Problemet er i øvrigt ikke, om en mand har en stor eller en lille penis. Problemet er, at mænd med små tissemænd specifikt går efter os asiatiske kvinder. Derfor kommer vi alt for ofte til at møde den slags mænd, siger Xinxin.

Spred din gunst

I sin klumme afslutter Xinxin i øvrigt med følgende råd til de danske mænd:

'Nu står julefrokosterne for døren, så her er et råd: Hvis du er en mand med en lille diller, skal du ikke kun jagte vildt på asiatiske kvinder. Spred din gunst – også når du er på datingapps eller i byen. På den måde vil den kvinde, du møder, måske være mere diplomatisk og hensynsfuld. Vi asiatiske kvinder har nået et mætningspunkt. Vi kan ikke mere.'

Xinxin Ren Gudbjörnsson har for nylig skrevet en bogen 'Den knap så unge mand', der blandt andet handler om dating. Og det er nogle af de samme problematikker, hun berører i den bog.