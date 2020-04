Forfatter vil have stoppet festen: - Afsindigt provokerende

Hassan Preisler føler sig godt og grundigt provokeret over en stor gruppe unge, der fester i lejlighederne over for hans

- Når man har det foran sit fjæs, så er det ikke til at holde ud, siger forfatter og radiovært Hassan Preisler til Ekstra Bladet, efter han selv har lavet et Facebook-opslag om en episode lørdag aften.

Han kan ikke holde følelserne tilbage, for det stikker kraftigt i ham, når festerne på den anden side af gaden fortsætter med masser af gæster, mens han og mange andre forsøger at holde afstand til andre mennesker.

På tværs af gaden oplevede han - med egne ord - omkring 150 mennesker, der festede vildt og voldsomt i en håndfuld lejligheder.

- Det er et slap in the face på de ofre, man selv gør, når man sidder herovre aften efter aften og glor på en hel masse unge mennesker. Jeg tror, at de primært er fra Spanien og Italien. De giver den maksimalt gas, siger han.

Han beskriver den højlydte råben og skrålen, men er det virkelig hans opgave at løfte sin pegefinger?

- Det handler ikke om, at alle skal sidde og have det så skidt, som jeg har det, med at være isoleret. Det handler om, at vi har tilsluttet os en fælles præmis om, at vi gør det her for de svage og ældres skyld.

- Når der er de her parallelgrupper, som slet ikke relaterer sig til det fælles ansvar, så føles det afsindigt provokerende under de her omstændigheder.

Foto: Mads Frost

Hans forældre er skilt og har isoleret sig fuldt ud, mens datteren har undgået legekammeraterne, siden landet blev lukket ned.

Han medgiver, at de unge skal have lov at feste. Men ikke nu.

- Man fremstår som en idiot, for jeg synes, det er snerpet. Jeg bor jo på Nørrebro af en grund, fordi jeg ikke gider være sådan en hverdagspolitibetjent. Der er højt til loftet herude. Jeg gider ikke være et snerpet menneske, og ungdommen skal have lov til at feste, men det er en anden tid nu.

- Det er absurd for mig at tage det op, for jeg er som udgangspunkt ikke tilhænger af den stærke, dikterende stat. Faktisk er jeg meget stor modstander af det.

Der havde ellers været en lang periode uden fest og farver, men det kom kraftigt tilbage, fortæller han.

- Efter vores regering langsomt lukker op igen, så er det, som om at der er nogen grupper i det her samfund, som fuldstændig har sluppet tøjlerne.

- Da jeg så det, så tænkte jeg: Det er sgu ikke i orden.

Han har kontaktet politiet, men de afviser at gøre noget(Læs om politiet beføjelser i sådanne sager her).

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns politi, der oplyser, at de får en del henvendelser fra folk, der mener, at der er for mange samlet. De vurderer dem og prioriterer, lyder det.

Preisler erkender, at han har svært ved at skaffe klokkeklare beviser for antallet af mennesker derovre, men han ønskede alligevel at lave sit opråb.

- Det er da totalt tvetydigt følelsesmæssigt for mig at gøre det her. På den ene side, føler jeg mig som det frygteligste menneske. På den anden side, tænker jeg: Man kan ikke bare sidde og lade det ske.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra de genboere, der ifølge Hassan Preisler fester for meget og for mange ad gangen.

