Forgænger kritiserer Tegnells coronastrategi

Som bekendt har Sveriges indsats mod coronavirus de seneste måneder været internationalt omdiskuteret, fordi man har holdt det meste af samfundet åbent, mens omverdenen indførte restriktive nedlukninger.

Sveriges forhenværende statsepidemolog Annika Linde har længe støttet efterfølgeren Anders Tegnells coronastrategi.

Men nu er hun som den første person tilknyttet de svenske sundhedsmyndigheder begyndt at kritisere strategien.

– Jeg tror ikke at vores strategi kommer til at give det bedste udfald på sigt, siger hun til svenske Dagens Nyheter.

I et interview med det britiske Observer siger hun ligeud, at hun mener, at Sverige har valgt en forkert strategi.

- Hvis vi havde lukket landet ned meget tidligt, kunne vi i løbet af den tid have forsikret os om, at vi havde, hvad der skulle til at beskytte de svageste borgere, siger hun.

Hun mener, at Tegnell har begået en fejl, når han har lagt ansvaret for smittespredningen over på de mange plejehjem, der er drevet af private aktører.

Sverige forventes at passere 4000 døde i løbet af de kommende dage. En analyse har vist, at landet i maj var det land med den højeste dødelighed i verden. Fire gange højere end Danmark og ni gange højere end Norge.

Den 72-årige Annika Linde var Sveriges statsepidemolog fra 2005 til 2013. Hun havde bl.a. ansvaret for Sveriges håndtering af svineinfluenza og Sars-virussen.