Forgyldt af skatteborgerne: Mangemillionær på at hjælpe udsatte børn

Københavns Kommune kritiserede i 2013 Behandlingsskolerne for at lave overskud på børn med diagnoser. Nu er ejeren multimillionær og har trukket 23,8 millioner ud til sig selv. Penge, der stammer fra hårdt pressede kommunekasser

Socialt udsatte børn kan være en fed forretning.

Mads-Frederik Damgaard tjener millioner på Behandlingsskolerne, som er Danmarks største private udbyder af skole- og behandlingstilbud til børn med svære diagnoser.



Behandlingsskolerne ejer 14 forskellige tilbud til børn med diagnoser. Ejeren har trukket 23,8 millioner ud af skolerne. Foto: Jonas Olufson

I 2013 blev virksomheden kritiseret for at tjene lige lovligt godt på syge børn.

- Det er helt klart ikke i orden at tjene penge på børn, der har det svært, eller at trække penge ud af virksomheder, der har til formål at understøtte en social indsats, sagde fagdirektør i Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning, Tobias Børner Stax, på det tidspunkt til Politiken.

Behandlingsskolernes forsvar lød dengang, at overskuddet lå i virksomheden og ikke blev trukket ud.

I dag har piben en anden lyd.

I 2017 trak ejeren, Mads-Frederik Damgaard, 20 millioner ud af specialskolerne og puttede dem i egen lomme. Året efter hev han yderligere 3,8 millioner ud til sig selv.

Millionerne supplerer den direktørløn, som Mads-Frederik Damgaard ikke vil røbe over for Ekstra Bladet.

Forretningsmanden nyder således godt af skatteborgernes og kommunernes store udgifter til udsatte børn. Det møder kritik fra blandt andre Børns Vilkår, Landsforeningen Autisme og en ekspert.

- Det her viser tydeligt, at det er en rigtig god forretning at arbejde med udsatte børn i Danmark, siger Kim Jacobsen, revisor med 30 års erfaring inden for det socialpædagogiske område.

- Kommunerne har formodentlig sovet i deres tilsyn. Det vil jeg gerne kritisere kraftigt. Det er tilsynets opgave at være det offentliges vagthund for, at der ikke bliver betalt overpris, siger revisoren, som blandt andet har undervist Socialtilsyn Hovedstaden i at føre økonomisk tilsyn med socialpædagogiske tilbud.

Revisoren hæfter sig ved, at der tilsyneladende ikke er nogen, der fører tilsyn med hele koncernen, fordi tilbuddene er fordelt på forskellige kommuner, som kun kigger isoleret på hvert enkelt tilbud.



Hør Mads-Frederik Damgaard svare på, hvorvidt skolerne mangler penge eller ej.

Betaler husleje til sig selv

Mads-Frederik Damgaard er også medejer af ejendomsselskaber, der lejer lokaler ud til Behandlingsskolerne. På den måde tjener han også penge på skolerne ved at betale husleje til sig selv.

Ekstra Bladet har spurgt Mads-Frederik Damgaard, hvordan han sikrer, at lejen sker på markedsvilkår, og i svaret indrømmer han, at huslejen har været for høj.

'Jeg har stort fokus på, at huslejerne er markedskonforme og kontrollerer løbende dette. Blandt andet har PWC (red. et revisionsfirma) i vinteren/foråret 2019-2020 lavet en undersøgelse af dette. I den forbindelse er der blevet ændret husleje for nedadgående per 1 april 2020. Jeg kan kun beklage dette, men fejlen er sket foruden mit vidende', skriver han i en mail.

Ekstra Bladet har nu stillet flere spørgsmål til huslejen.

Ejer skov

En aktindsigt viser, at Mads-Frederik Damgaard har købt skov i Sverige for 23,8 millioner kroner samme år, som han trak det første udbytte ud.

Til Ekstra Bladet siger han ellers, at pengene ikke er blevet brugt noget. Hør hans svar i videoen nedenunder.



Video: Jonas Olufson. Redigering: Emma Svendsen

Mads-Frederik Damgaard har efterfølgende skrevet til avisen, at skoven er betalt med udbyttet, men også med et lån samt penge fra et sommerhus-salgAktindsigter, som Ekstra Bladet har søgt,viser, at flere kommuner betaler store millionbeløb til skolen hvert eneste år.

I 2019 kostede det eksempelvis Billund Kommune 9,8 millioner kroner at have elever hos Behandlingsskolerne, mens Lyngby-Taarnbæk betalte 9,3 millioner, og Albertslund måtte smide 10,3.

På nuværende tidspunkt er Behandlingsskolerne i øvrigt i opløbet til at vinde et stort udbud i 18 kommuner på 4,7 milliarder kroner. Udbuddet bliver afgjort 11. maj.

Mange får ikke tilbud

- Problemet er jo, at de her penge bliver trukket fra kommunernes budget til udsatteområdet. Hvis priserne var sat, så de ikke skulle genere det her vanvittigt store overskud, ville langt flere børn kunne få støtte, siger Ingrid Hartelius Dall, juridisk seniorrådgiver fra Børns Vilkår.



Heidi Thamestrup fra Landsforeningen Autisme kritiserer Behandlingsskolernes store overskud, som står i kontrast til de mange børn med autisme, der går hjemme og ikke kan få et skoletilbud. Foto: Ritzau Scanpix

Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme, mener, at de høje priser på skoler og behandling i sidste ende kan betyde, at mange børn slet ikke får et tilbud.

- Der er langt over 20.000 børn i Danmark med autisme, og hver tredje har ikke været i skole i over et år. De er for udfordrede til at gå i almindelig folkeskole og kan samtidig ikke få et ordentligt specialskoletilbud eller et tilbud overhovedet, siger hun.

Ejer: - Gjort det ud fra en ordentligheds-betragtning

- Jeg har haft mit selskab i 19 år og aldrig trukket udbytte ud før, så det tænkte jeg, at jeg godt kunne tillade mig at gøre for en enkelt gangs skyld, siger Mads-Frederik Damgaard til Ekstra Bladet om den store udbytteudbetaling.

Mads-Frederik Damgaards personlige holdningselskab ejer 100 procent af Behandlingsskolerne, som ejer alle de 14 forskellige tilbud, kommunerne kan købe. Foto: Privat

- Der er jo noget debat om, hvad man kan være bekendt at tjene på social udsatte, hvor de fleste penge kommer fra det offentlige. Hvad tænker du om det? Du har i virkeligheden trukket 20 millioner ud, som du har tjent på socialt udsatte.

- I og med at det er en engangsforeteelse, og hvis man deler det ud (på de 19 år, Behandlingsskolerne har eksisteret, red.), så tænker jeg, at det gode stykke arbejde, som Behandlingsskolerne har gjort gennem tiderne, at det er i god overensstemmelse.

- Det er jo ikke noget, jeg bare lige har gjort. Jeg har selvfølgelig gjort det ud fra en ordentligheds-betragtning.

- Hvordan fungerer den ordentligheds-betragtning?

- Jeg spørger mine øhh ... Jeg spørger mig omkring ved de faglige instanser, jeg har til at spørge omkring økonomi, og spørger, ‘er det her noget, som er fuldstændig ude i hampen’, og nej, det er det ikke, og så betragter jeg så det som værende i orden.

- Hvilke faglige instanser er det?

- Det er jo så - jeg er jo naturligvis tilknyttet for eksempel en statsautoriseret revisor.

- Hvad ved han om ordentligheds-principper i forhold til, hvor mange penge det er rimeligt at trække ud fra arbejde, du laver med socialt udsatte, som skatteborgerne finansierer?

- Ej, det øhh ... Det betragter jeg ham som så konservativ og gammeldags, så der betragter jeg faktisk ham som værende en udmærket rådgiver.



Københavns Kommune trækker i land: - Ikke ulovligt at tjene penge

Tobias Børner Stax, der har kritiseret Behandlingsskolernes overskud, er i dag forfremmet til administrerende direktør i Børne- og Ungdomsforvaltingnen i Københavns Kommune.

'Det er helt klart ikke i orden at tjene penge på børn, der har det svært, eller at trække penge ud af virksomheder, der har til formål at understøtte en social indsats,' lød det fra ham i Politiken i 2013.

Ekstra Bladet har spurgt, hvordan hans udtalelse harmonerer med, at kommunen stadig bruger Behandlingsskolerne flittigt, selvom ejeren i dag trækker millioner ud.



'Som jeg også sagde dengang, så er det ikke ulovligt at tjene penge. Intern Revision gennemtrawlede de to største koncerners økonomi i 2012, og rapporten fastslog grundlæggende, at der ikke var noget ulovligt i deres økonomi,' skriver Tobias Børner Stax i en mail, da han ikke ønsker at stille op til et interview.

Der virker desuden til, at Tobias Børner Stax har ændret holdning siden sidst.

'Frem for alt har vi fokus på, at de borgere, som vi sender til en specialskole, får så godt et tilbud som muligt. Det er det vigtigste. Og så er det klart, at alle regler for udbud, økonomi med mere skal være overholdt, svarer han på spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt, at Mads-Frederik Damgaard trækker millioner ud fra arbejde med udsatte børn.