Forhadt Facebook-firma konkurs

Så gik den ikke længere.

Det stærkt kritiserede Facebook-firma Marketing Saver, er ved Skifteretten i Odense erklæret konkurs.

I en skrivelse i Statstidende fremgår det, at konkursen officielt indtraf 6. oktober.

Afsløret i massiv fup

Konkursen kommer efter Ekstra Bladet siden foråret har skrevet en række kritiske artikler om virksomheden.

Her er det blevet afdækket, at folkene bag Marketing Saver systematisk har fuppet en række mindre danske erhvervsdrivende til at binde sig til lange, omkostningstunge og i realiteten værdiløse kontrakter.

Det skete med løfter om billig hjælp til markedsføre sig på Facebook og Instagram. Sælgerne fra Marketing Saver lovede, at kunderne for blot 99 kroner kunne få løbende markedsføring på Facebook.

Men bag salgstalen gemte der sig altså betingelser, som efter få dage bragte firmaerne i en gæld på typisk 150.000 kroner plus moms.

Kæmpe regning venter fupmagere

Bagmænd ikke kontaktet

Ekstra Bladet har fredag talt med kurator i konkursboet Anders Madsen fra advokatfirmaet Agenda Advokater.

Han bekræfter, at advokatvirksomheden er indsat i som kurator i boet, men endnu har han ikke mange yderligere oplysninger om konkursen.

- Vi er ikke kommet i kontakt med personkredsen omkring virksomheden endnu, siger Anders Madsen til Ekstra Bladet.

Det kommer ikke ligefrem som en overraskelse, at virksomheden ville gå konkurs.

Ifølge advokat Stiven Larsen fra advokatfirmaet HjulmandKaptain, der har repræsenteret flere af de små selvstændige erhvervsdrivende, som blev pålagt urimelige mega-regninger og blev trukket i retten af Marketing Saver, burde kurator rejse en række krav til bagmændene i firmaet.

- Det gælder både muligheden for en konkurskarantæne, ligesom kurator bør anmelde forholdet omkring manglende momsregistrering til Skattestyrelsen, har Stiven Larsen tidligere sagt til Ekstra Bladet.

- En virksomhed, der ikke er momsregistreret, må nemlig ikke på fakturaerne anføre momsbeløb eller anden angivelse af, at beløbet indeholder moms.

Kaos i virksomheden

I slutningen af juli stod den tidligere direktør i virksomheden Casper Dzienis frem og fortalte, at han var blevet udnyttet af bagmændene Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt.

Kort tid for inden havde Rasmus Gutfelt forladt firmaet efter uoverensstemmelser med Arvin Mazaheri. Gutfelt solgte virksomheden for 0 kroner.

Det på trods af, at Rasmus Gutfelt sammen med kompagnonen Arvin kort forinden havde forsøgt at sælge selvsamme virksomhed til eksterne investorer for et større millionbeløb.

På de indre linjer var firmaet i opløsning, kunderne flygtede og Casper Dzienis, Rasmus Gutfelt og Arvin Mazaheri havde kort forinden forsøgt at lave desperate coronaforlig med bondefangede kunder.