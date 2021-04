Forhandler om sommerferie: Kræver rejse-dato

Danmarks Rejsebureau Forening ser gerne, at der åbnes for rejser til EU fra 15. maj

Lige nu er verden rød, hvilket vil sige, at Udenrigsministeriet fraråder alle rejser i hele verden.

Men det kan der snart blive lavet om på.

Den nuværende rejsevejledning udløber 20. april - tirsdag i næste uge - og derfor skal partierne på Christiansborg i aften forhandle om en mere langsigtet plan for rejsebranchen - og dermed også for din sommerferie.

Hvad partierne bliver enige om får nemlig direkte indflydelse på, om du kan holde din sommerferie i Sydeuropa, eller om du igen i år skal skynde dig at leje et sommerhus inden for landets grænser, inden de alle er revet væk.

Rejsebranchen kræver dato

Det ikke er ulovligt at rejse uden for Danmark, men de nuværende karantæneregler, der er forbundet med mange udenlandske rejser, giver svære betingelser for rejsebranchen, og derfor kræver de nu at få en dato på bordet.

Myndighederne gjorde hele verden rød og frarådede alle unødvendige rejser tilbage i starten af januar.

- Vi ser gerne, at politikerne kommer ud og siger, at der kommer en åbning fra rejser midt i maj - gerne den 15. maj - så alle som udgangspunkt må rejse ud, hvis de er vaccinerede eller testede. Mange er allerede vaccineret, og smittetallene kombineret med det varmere vejr gør, at vi bør kunne rejse snart, siger Lars Thykier, der er administrende direktør for brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening, til DR.

Han mener, at man i første omgang bør åbne for rejser til EU, og at politikerne derudover bør se på mulighederne for rejser til lande, hvor der er godt styr på smitten, heriblandt USA.

Udenringsminister Jeppe Kofod (S) har tidligere meldt ud, at man forvente at komme med en melding om de kommende rejserestriktioner senest på torsdag 15. april.

I Grækenland agter man at åbne landet for turister fra 14. maj, lød det for nyligt fra landets turistminister, og på Malta er man klar til at betale turister for at booke rejser til landet.