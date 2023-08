Forhandlinger brudt sammen: - Giver ikke op

De kendte Price-brødre bruger ellers 'rigeligt smør' i tv, men de ansatte må måske nøjes med margarine. Det mener fagbevægelsen 3F i hvert fald.

- Brødrene Price og A Hereford Beefstouw vil have en billigere overenskomst end andre i branchen. Det er helt galt, lyder det fra John Frederiksen, der er gruppeformand for gruppen Privat Service, Hotel og Restauration i 3F.

Torsdag eftermiddag er han og cirka 40 andre endnu engang mødt op foran Herefords restaurant ved Tivoli, hvor fagforeningen demonstrerer.

Det skyldes, at både A Hereford Beefstouw og de kendte tv-brødre, som driver restauranterne 'Brdr. Price', tidligere i år opsagde deres overenskomst med 3F. Nu er forhandlingerne brudt sammen.

John Frederiksen kalder hele situationen for 'grotesk'.

- Vi giver ikke op, før vi får overenskomsten tilbage, lyder det fra gruppeformanden.

Demonstrationen startede tirsdag og fortsætter ifølge 3F, indtil parterne igen sidder ved forhandlingsbordet. Foto: Emil Agerskov

Direktør: Uenige fra start

Thomas Damgaard, der er administrerende direktør i A Hereford Beefstouw, så gerne, at man fandt en løsning. Han peger dog på, at parterne hele vejen igennem har været langt fra hinanden.

- Vi var uenige fra starten. Det råber til himlen, at den her aftale skal moderniseres, siger han.

Han mener blandt andet, at det er 'bizart', at en ufaglært tjener potentielt skal have en højere løn end en udlært kok.

- Selvfølgelig skal ufaglærte ikke have en højere mindsteløn end faglærte, ellers har man sovet i timen, lyder det.

3F kalder restaurantejerne for 'løngribbe' og anklager dem for at ville underbetale deres ansatte. Foto: Emil Agerskov

God smag i munden

Milla Nielsen fra 3F København er en af arrangørerne bag demonstrationen.

- De ansatte knokler røven ud af bukserne og får nu dårligere vilkår, siger hun om årsagen til, at man har valgt at demonstrere.

I løbesedlerne, som de omdelte til forbipasserende, skriver 3F, at de har strakt sig langt i forhandlingerne. Men virksomhederne har 'reelt ingen interesse vist' i forhold til at finde en løsning, lyder det.

- Vi vil jo også gerne have, at gæsterne har en god smag i munden, når de spiser på restauranterne, siger Milla Nielsen.

Ekstra Bladet har forsøgt også at få en kommentar fra Brødrene Price, men indtil videre uden held.

Brødrene Price udsendte dog i foråret en pressemeddelelse om konflikten. I den lød det, at de gerne vil have overenskomst, men at aftalen skal 'understøtte udviklingen i branchen, ikke begrænse den'.

Konflikten har fået 3F København til at gribe til de røde faner og indkalde til en flere dage lang demonstration foran Herefords restaurant ved Tivoli. Milla Nielsen fra 3F København er en af arrangørerne bag. Foto: Emil Agerskov

