Forhandlinger brudt sammen: Ryanair fortsat uden overenskomst i Billund

I næsten tre måneder har Ryanair fløjet uden overenskomst for den nye base i Billund Lufthavn. Og i endnu længere tid har fagforeningen FPU (Flyvebranchens Personale Union) forsøgt at tegne overenskomst med det omstridte, irske flyselskab.

Men i går brød forhandlingerne endegyldigt sammen. Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi har forhandlet i næsten tre år on and off, det seneste halve år yderst intenst. Men vi må desværre erkende, at vi vil to forskellige ting med denne overenskomst, siger Anders Mark Jensen, næstformand i FPU.

Forhandlingerne har været en tur forbi både forligsinstitutionen og London, hvor de seneste møder blev afholdt. Formelt set er de med Malta Air, der er 100 procent ejet datterselskab af Ryaniar.

Ifølge Anders Mark Jensen er det største stridspunkt, hvem der skal dækkes af den nye overenskomst.

- De har ansat så få, at det ser urealistisk ud og slet ikke kan dække crew-behovet. Her er vi uenige om, hvordan eksterne folk skal aflønnes i forhold til overenskomsten. Vi insisterer på, at alle dem på produktionen i Billund skal omfattes af overenskomsten, ellers bliver den totalt udhulet, siger han.

En andet stor uenighed handler om forholdet mellem basisløn og tillæg. Her vil Ryanair lægge størstedelen af lønnen på 'block hours', altså de timer, hvor de ansatte er ude at flyve. Det er i strid med den måde, lønnen normalt er bygget op på her i landet, hvor man er sikret en grundløn, som man kan leve af.

I øjeblikket har Ryanair aflyst næsten samtlige fly fra Billund på grund af få passagerer. Og det betyder, at de ansatte går uden løn, ligesom man kender fra O-timers kontrakter.

Ryanair siger, at de er “overraskede over FPU’s manglende vilje til at fortsætte med at forhandle”.

- Der er ikke nogen grund til, at en kollektiv overenskomst ikke kan indgås, og vores folk i Billund forventer en forhandlet aftale, lyder det i en skriflig kommentar fra Ryanair til Fagbladet 3F.

- Vi driver en succesfuld base i Billund, som er enormt populær blandt danske forbrugere og vores besætning, som nyder godt af danske løn- og vilkår, som er klart attraktive, da alle piloter og kabinepersonale flyttede frivilligt for at flytte til Billund fra andre baser i Europa. Det er bemærkelsesværdigt, at vi har været i stand til at forhandle med fagforeninger i hele Europa. Der er ingen grund til, at FPU ikke kan fortsætte med at forhandle og reagere på forslag i et forsøg på at færdiggøre en overenskomst, skriver Ryanair.

Næste skridt er, at Anders Mark Jensen går tilbage til sin hovedbestyrelse, der har møde på fredag. Her vil det blive besluttet, om der skal varsles hovedkonflikt.

Hvis det kommer til at ske, vil næste naturlige næste skridt være, at der også bliver varslet sympatikonflikt.

Det vil blandt andet betyde, at 3F'erne, der pakker bagage på flyene, skubber dem ud til afgang, tanker brændstof med videre, vil blive omfattet af konflikt. Og dermed reelt gør det umuligt for Ryanair at flyve. Det gælder i Billund, men også i Københavns Lufthavn, hvor Ryanair er det tredjestørste selskab, selvom selskabet ikke har en base.

I 2015 blåstemplede Arbejdsretten FPU's ret til at konflikte mod Ryanair.