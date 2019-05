Forhandlinger mellem SAS og piloter fortsætter på 22. time

Forhandlingerne mellem SAS og luftfartsselskabets piloter i Danmark, Sverige og Norge er fortsat natten igennem og kører videre på 22. time torsdag morgen.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB klokken 09.00 torsdag morgen.

Strejken betyder, at der er aflyst 709 afgange torsdag. Luftfartsselskabet begyndte maratonforhandlingerne om piloternes overenskomst klokken 11 onsdag formiddag.

Den norske forligsmand Mats Wilhelm Rusland har til opgave at mægle i konflikten. Han fortalte klokken 23 onsdag aften, at parterne stadig stod langt fra hinanden.

- Parterne er ikke kommet hinanden i møde.

- Der er fortsat håb, og det er altid muligt at finde en løsning under en mægling. Vi fortsætter med at mægle, så længe parterne mener, det er hensigtsmæssigt, sagde Mats Wilhelm Rusland klokken 23 ifølge VG.

1409 piloter har strejket siden fredag på grund af uenighed om blandt andet piloternes løn og bedre overblik over deres vagtplaner.

Strejken har samlet betydet, at 4015 flyafgange er blevet streget fra afgangsskærmene, og det har berørt 381.507 passagerer siden i fredags.

Ikke alle afgange med SAS er aflyst. Nogle partnerselskaber står for omkring 30 procent af flyvningerne, og de bliver stadig gennemført.

SAS opfordrer derfor kunder, der skal flyve med SAS torsdag, til at tjekke på selskabets hjemmeside, om deres afgange er ramt af strejken eller ej.

Efter at piloterne gik i strejke, er forhandlingerne for de tre nordiske lande blevet samlet i den norske hovedstad, Oslo.

Piloterne vil have mere forudsigelighed i deres vagtplaner, da hovedparten af piloterne i dag først kender deres arbejdstid, 14 dage før månedens vagtplan træder i kraft.

Piloterne har også ønsket mere i lønposen. Lønkravet skyldes blandt andet, at de accepterede en lønnedgang i 2012, da luftfartsselskabet skrantede økonomisk.

SAS har de seneste fire år leveret milliardoverskud, og det ønsker piloterne at få del af det.

SAS har afvist lønstigningen med henvisning til, at det vil ødelægge selskabets konkurrenceevne på markedet.