Forhandlinger sender SAS-aktie i vejret

Der var optimisme at spore for SAS-aktien onsdag morgen

Onsdag blev SAS-forhandlingerne genoptaget i håbet om at stoppe strejken, der har stået på blandt piloterne siden mandag i sidste uge.

Her skal der forhandles en ny overenskomstaftale.

Den nyfundne optimisme kan ikke kun mærkes rundt om forhandlingsbordet, men også hos SAS-aktionærerne.

For da det danske aktiemarked åbnede onsdag, steg aktien med 15,7 procent til 0,48 kroner, skriver Finans.

Store økonomiske konsekvenser

Selvom aktionærerne er fortrøstningsfulde, har strejken haft store økonomiske konsekvenser for SAS.

Strejken koster nemlig omkring 100 millioner svenske kroner om dagen, og det vurderes, at i omegnen af 40.000 personer påvirkes dagligt.

Grunden til, at det er nået så vidt, er, fordi piloterne er utilfredse med, at SAS efter coronapandemien har ansat piloter på billigere overenskomster i to datterselskaber, istedet for at genansætte de piloter, der blev sendt hjem under krisen.

