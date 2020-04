Forhindrer mundbind corona-smitte? 6000 danskere skal testes i forsøg

Et forskningsforsøg om mundbinds effekt mod coronasmitte har nu samlet de 6000 deltagere, som skal bruges i forsøget.

Det siger Henning Bundgaard, professor og overlæge på Rigshospitalets hjerteafdeling.

Helt op til deadline for forsøget har det været usikkert, om man har kunne skaffe nok deltagere.

- Trods vi havde rekrutteret 5200 deltagere, er 800 rigtig mange, og jeg kunne se, at vi måske måtte udsætte dele af forsøget, da flere af vore rekrutteringskanaler allerede havde skaffet alle de deltagere, som de kunne, siger Henning Bundgaard.

De 800 deltagere blev fundet inden fredag klokken 12.00.

Det skete med hjælp fra James Lind Institute, som er specialiserede i at rekruttere forsøgspersoner til medicinske forsøg.

Forsøget skal afdække, om mundbind kan reducere risikoen for at smitte med coronavirus.

Effekten af mundbind er nemlig ikke undersøgt endnu.

- Hvis vi har det svar, vil myndighederne stå med den første dokumentation af, om mundbind virker eller ikke, siger Henning Bundgaard.

Han håber, at forsøget når frem til en klar konklusion.

Det vil nemlig give myndighederne vished om, hvordan mundbindene kan bruges under åbningen af samfundet.

- Hvis resultatet kommer positivt ud, så tror vi, det vil bruges som en mulighed for at få mere gang i hjulene i det danske samfund, siger Henning Bundgaard.

Han uddyber, at hvis mundbindene virker, vil borgerne formentlig kunne komme tættere på hinanden igen.

Det kan eksempelvis være ved kørsel med bus eller tog, og ved at mødes på arbejdspladser, hvor man har brug for at arbejde tættere sammen.

Henning Bundgaard forventer resultater fra forsøget i løbet af juni.

Forskningsprojektet har fået tildelt fem millioner kroner fra Salling Group, som også har bedt deres butiksansatte og kunder om at deltage i projektet.

Derudover har flere af landets kommuner bidraget til rekrutteringen af forsøgspersoner.