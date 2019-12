Forlader Tivoli efter 23 år: Skal have ny direktør

Forlystelsesparken Tivoli skal for første gang i snart 24 år til at finde sig en ny administrerende direktør

Tivoli skal til at finde en ny øverste direktør.

Lars Liebst, der har været administrerende direktør i Tivoli siden 1996, har således indledt et generationsskifte sammen med selskabets bestyrelse.

Det fortæller Tivoli i en meddelelse til fondsbørsen.

- Bestyrelsen for Tivoli har netop vedtaget en ny strategi, som jeg sammen med Tivolis bestyrelse, chefer og medarbejdere har arbejdet på i et år, og det er en god anledning til at give stafetten videre.

- Jeg har aftalt med bestyrelsen, at jeg fortsætter, indtil min afløser er på plads, siger Lars Liebst i meddelelsen.

Tivoli fortæller, at arbejdet med at finde en afløser til Lars Liebst er gået i gang.

Lars Liebst har de senere år scoret kassen som tivolidirektør, viser Ekstra Bladets gennemgang af regnskaberne.

Alene de seneste fem år har han indkasseret cirka 45 mio. kr.

Senest fik han i 2018 4,2 mio. kr. i løn, en bonus på 4,6 mio. kr. samt 600.000 kr. i pension.

Blandt hans succeser er et onlinekasino, et nyt madmarked og ikke mindst har han gjort Tivoli til en helårsvirksomhed. Samlet havde Tivoli åbent i 282 dage i 2018, hvilket er 39 flere end i 2017 og det højeste antal nogensinde.

