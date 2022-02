Forladt skib i flammer flyder rundt med tusindvis af luksusbiler

Et skib med en yderst dyrebar last flyder lige nu rundt på Atlanterhavet uden nogen besætning.

Branden på fragtskibet med navnet Felicity Ace brød ud onsdag, og siden blev alle 22 besætningsmedlemmer evakueret og bragt til et hotel med hjælp fra Portugals luftvåben og fire handelsskibe, der befandt sig i nærheden.

Ingen af besætningsmedlemmerne er kommet noget til, men det er fragten, der stadig er om bord på skibet, der tiltrækker sig opmærksomhed.

Således består den af op mod 4000 biler af forskellig slags og i forskellige prisklasser.

1100 fra Porsche

Ifølge flere medier er der nemlig tale om biler af mærket VW, Audi og Lamborghini, som altså er løbet en uvis skæbne i møde, mens de flyder alene rundt på Atlanterhavet. Det skriver BBC.

Volkswagen har ikke bekræftet, hvor mange af deres biler, der er om bord på skibet, men Porsche oplyser ifølge BBC at de har omkring 1100 biler om bord på skibet.

Journalisten og værten Matt Farah er blandt de kunder, som lige nu kan se langt efter sin nye bil. Han siger således til CNN, at han har fået oplyst, at hans Porsche Boxster Spyder er blandt bilerne på skibet.

- Forhandleren har bekræftet, at min bil sammen med mindst et dusin andre biler, som de venter på, er på båden. De har ikke yderligere informationer, ud over at min bil var på båden, og at så snart Porsche i Nordamerika har en eller anden form for plan, vil de dele planerne med mig, siger han.

Ifølge den portugisiske flåde brænder skibet fortsat, og man overvåger det løbende for siden at tage stilling til at få det bugseret væk. Der er ifølge flåden foreløbig ikke meldinger om forurening fra skibet.